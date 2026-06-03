Подростки могут устроиться на работу с 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижний Новгород пришло лето, а это значит, что в школах прозвучали последние звонки, и ученики отправились на трехмесячные каникулы. Кто-то выбирает проводить время с друзьями, гуляя по улицам, или поехать на отдых с родителями. Однако есть и те, кто предпочитает провести время с пользой – устроиться на подработку, чтобы иметь собственные карманные деньги. Устроиться на нее по закону можно с 14 лет. «Комсомолка» выяснила, какая работа доступна для подростков в Нижнем Новгороде на лето: вакансии, с какого возраста можно работать, какие нужны документы.

С какого возраста подросток может устроиться на работу?

Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в Центре занятости населения Нижегородской области, в Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что подросток может устроиться на работу уже с 14 лет, однако для этого необходимо согласие родителей. Трудоустройство в этом возрасте допустимо только в свободное от учёбы время.

Сколько часов в неделю может работать подросток?

Продолжительность рабочего дня у подростков также строго регламентируется законодательством. Несовершеннолетний не может выполнять трудовые обязанности наравне со взрослым, чтобы не навредить его здоровью.

Так, в 14-15 лет рабочий день не должен превышать 24 часов в неделю или четырех часов в день. В 15-16 лет смена может длиться до пяти часов. В 16-18 лет количество рабочих часов в неделю возрастает до 35, а рабочий день может достигать семи часов.

Документы, необходимые для трудоустройства подростка на работу

Для официального трудоустройства подростку необходимо будет собрать пакет документов. Вот полный перечень:

- паспорт,

- трудовая книжка,

- СНИЛС,

- данные счета в банке для начисления зарплаты,

- ИНН,

- документы воинского учета,

- документы об образовании,

- справка о прохождении медосмотра,

- согласие родителей.

О последних двух пунктах следует сказать немного подробнее. Медосмотр необходимо будет пройти при трудоустройстве на любую должность – от общепита до завода. Что касается согласия родителей, оно необходимо лишь в случае, если подростку 14-15 лет. Оно составляется в свободной форме: достаточно указать, кто разрешает, кому и на какую работу. В некоторых случаях, предусмотренных законом, может понадобиться и согласие органов опеки.

Какие вакансии доступны для работы подростков в Нижнем Новгороде?

В Центре занятости населения Нижнего Новгорода нам подтвердили: для несовершеннолетних от 14 до 18 лет ежегодно организуются временные рабочие места. Работодатели получают квоты, а подростки — полностью официальное трудоустройство с записью в трудовой книжке.

Список квотируемых должностей этим летом выглядит так:

- помощник воспитателя,

- весовщик,

- помощник оператора ПК,

- помощник делопроизводителя,

- укладчик-упаковщик,

- ученик слесаря МСР,

- помощник лаборанта,

- ученик слесаря по ремонту автомобилей,

- помощник архивариуса,

- диспетчер,

- помощник продавца,

- специалист по выкладке товаров.

Кроме того, есть сезонные вакансии для временного трудоустройства: рабочий по озеленению, оператор аттракционов, курьер, помощник овощевода и животновода, рабочий по благоустройству и уборке территории.

Какие вакансии для подростков можно найти в интернете?

«Комсомолка» прошерстила популярные сайты по поиску работы, чтобы выяснить, какие возможности есть у нижегородских подростков. Однако там выбор оказался намного более скудным в отличие от вариантов Центра занятости: по всей Нижегородской области набралось всего около 20 актуальных вакансий. При этом подавляющее большинство из них – это операторы колл-центров, менеджеры по работе с клиентами, промоутеры.

Все объявления похожи друг на друга: компании ищут людей без опыта, предоставляют обучение и зарплату в пределах 30 тысяч рублей. Мы позвонили по одной из таких вакансий на должность «менеджера по работе с клиентами» в крупной компании и вот что удалось выяснить.

Должность подразумевает обзвон клиентской базы и предложение услуг компании. Оформление происходит по договору гражданско-правового характера. Он подразумевает сдельную оплату труда, о чем работодатель сразу предупредил. На вопрос про медосмотр по телефону сообщили, что его прохождение не требуется. Необходимо только согласие родителей и стандартный пакет документов в виде паспорта, реквизитов карты и тому подобного.

Что касается графика работы, то тут, по словам работодателя, должно быть все четко – только четыре часа в день, если младше 16 лет. Время можно было выбрать любое в промежутке с 12:00 до 21:00. Кроме того, общение с клиентами подразумевало работу по скриптам, обучение обещали оплатить, а затем оплата производится исходя из количества продаж.

Варианты для подработки подростку можно найти разные. На сайтах по поиску работы встречаются и удаленные вакансии. Однако при трудоустройстве важно тщательно изучать условия и искать в проверенных источниках. Если возникают сомнения, лучше отказаться от варианта и поискать другой, чтобы не стать жертвой мошенников.