Путину доложили о лидерстве Нижегородской области в борьбе с сиротством

Работу области высоко оценила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Фото: Официальный сайт Президента РФ.

Нижегородская область вошла в число российских регионов, которые добились наиболее заметных успехов в профилактике социального сиротства. Об этом Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле, состоявшейся в День защиты детей.

Во время доклада детский омбудсмен представила новый рейтинг регионов по оценке ситуации с социальным сиротством. В нём учитываются количество детей, находящихся в социальных учреждениях и интернатах, эффективность помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также работа по возвращению детей в семьи.

Особо Львова-Белова отметила так называемые регионы-прорывы – территории, которым за последний год удалось существенно улучшить свои показатели. В этот список вошла и Нижегородская область. По словам омбудсмена, таких результатов удаётся добиваться благодаря комплексной работе органов власти, поддержке родителей, программам сопровождения семей и профилактике кризисных ситуаций.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале подчеркнул, что в регионе действует Концепция единой модели помощи детям и семьям. Её главная задача – сохранить ребёнка в семье и оказать необходимую поддержку родителям, столкнувшимся с трудностями.

Нижегородская область показала один из лучших результатов по снижению социального сиротства. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

За время реализации программы в регионе заметно сократилось число детей, постоянно находящихся в социальных учреждениях. По данным областного правительства, со второго полугодия 2025 года этот показатель снизился на треть. Сейчас в стационарных учреждениях ежедневно находятся около 800–900 детей.

Для координации работы создан ресурсный центр «Дети в семье», развиваются внестационарные формы поддержки, работают клубы для родителей, а семьи могут получить помощь психологов, юристов и социальных специалистов. Особое внимание уделяется семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

По словам Глеба Никитина, высокая оценка со стороны федерального детского омбудсмена подтверждает эффективность выбранного курса, главная цель которого – благополучие детей и сохранение семьи.