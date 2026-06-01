Иномарка влетела в рейсовый автобус возле Дзержинска: Один человек погиб, четверо пострадали

Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Нижегородской области. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла сегодня днем в Володарском районе – здесь иномарка выскочила на полосу встречного движения и на полном ходу влетела в рейсовый автобус. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

- Авария произошла на 11-м километре автодороги Дзержинск-Володарск-Ильино, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – ДТП случилось в 12:30 1 июня. Хендэ Солярис под управлением 67-летней женщины выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате сама женщина-водитель скончалась еще до приезда машины скорой помощи. Пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, ранения получили четыре человека.

Сейчас к расследованию обстоятельств этого ДТП уже подключились следователи. На месте работают сотрудники ГИБДД.

- Сегодня днем в Володарском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, водитель которого погиб, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По данному факту уже начата доследственная проверка. Сейчас следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего.