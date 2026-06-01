Нижегородские пляжи подготовили к началу купального сезона 1 июня

Купальный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 1 июня.

В Нижнем Новгороде с 1 июня официально открывается купальный сезон. Муниципальные пляжи и зоны отдыха полностью подготовлены к приёму отдыхающих. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

По словам начальника управления благоустройства Александра Жвакина, режим работы пляжных зон установлен до 31 августа. Специалисты заранее провели водолазное обследование дна водоёмов, завезли свежий песок на береговые зоны. На территориях установили информационные аншлаги, урны, мобильные туалеты, а также отремонтировали малые архитектурные формы.

Кроме того, на муниципальных пляжах и в зонах отдыха выполнили уборку от мусора, провели ремонт и покраску скамеек, пляжных зонтов, кабин для переодевания, навесов, детских игровых комплексов и помещений спасательных постов.

Всего в Нижнем Новгороде действует 20 пляжей и зон отдыха. В Автозаводском и Канавинском районах оборудованы по четыре пляжные зоны. В Кстовском районе – одна. В Ленинском районе отдохнуть можно на трех пляжах. В Нижегородском и Приокском районах оборудовано по одной пляжной зоне. В Советском районе открыты два места для отдыха, а в Сормовском – четыре. Нижегородцам напоминают о необходимости купаться только в оборудованных местах в целях безопасности.

КОНКРЕТНО

Автозаводский район: 4 пляжные зоны:

- 2 пляжа - на территории Автозаводского парка, на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный);

- 2 зоны отдыха - на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова).

Канавинский район: 4 пляжные зоны:

- 3 пляжа - на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное (ул. Архангельская и в «Березовой роще» в м/р «Сортировочный»);

- 1 зона отдыха - на Мещерском озере.

Кстовский район: 1 пляжная зона:

- 1 зона отдыха - на реке Кудьма (карьер) (микрорайон «Вишенки», переулок Нагорный).

Ленинский район: 3 пляжные зоны:

- 2 пляжа - на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина);

- 1 зона отдыха - на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября.

Нижегородский район: 1 пляжная зона:

- 1 зона отдыха - на реке Волга, набережная Гребного канала.

Приокский район: 1 пляжная зона:

- 1 пляж – на озере № 1 Щелоковского хутора.

Советский район: 2 пляжные зоны:

- 1 пляж - на озере № 3 Щелоковского хутора;

- 1 зона отдыха - на озере № 2 Щелоковского хутора.

Сормовский район: 4 пляжные зоны:

- 4 пляжа – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).