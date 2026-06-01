Нижегородская область заняла 31 место в рейтинге по благосостоянию семей.

У нижегородских семей с двумя детьми после вычета минимальных расходов потенциально может оставаться сумма в размере почти 43 тысячи семей. С одним ребенком этот показатель превышает 61 тысячу рублей. Таким образом, Нижегородская область занимает 31 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей за 2025 год, составленном аналитиками РИА Новости.

При подсчете рейтинга учитывались медианные зарплаты двоих работающих родителей. Из этой суммы вычитался региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен. Однако, по данным экспертов, в реальности эта сумма может быть значительно выше.

В среднем по России в семье с двумя работающими родителями и двумя детьми по итогам 2025 года потенциально возможный остаток от дохода составляет 51,5 тысячи рублей, с одним ребенком – около 70 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь у семей с двумя детьми может остаться чуть почти 141,5 тысячи рублей, а с одним ребенком – 163,1 тысячи рублей. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ с показателями 102,6 тысячи и 122,3 тысячи рублей соответственно. Замыкает тройку лидеров Магаданская область – 102,6 тысячи и 122 тысячи рублей. Также в первой десятке Сахалинская область, Москва, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Санкт-Петербург, а также Республики Саха и Татарстан. В этих регионах показатель для семей с двумя детьми колеблется от 87 до 66 тысяч рублей, а с одним – от 109 до 85 тысяч рублей.

Замыкают рейтинг Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Здесь при медианной зарплате родителей в семьях с двумя детьми ничего не остается и даже уходит в минус. В семьях с одним ребенком потенциальный остаток составляет от 10 до шести тысячи рублей.