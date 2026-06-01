Тепло и солнечно: Какая погода ждет нижегородцев в первую неделю лета

Календарное лето принесет в Нижний Новгород по-настоящему летнюю погоду. Вместо дождей и пронизывающего ветра в столицу Приволжья, наконец, придет долгожданное тепло. Рассказываем, какая погода ожидает нижегородцев в первую летнюю неделю.

Согласно прогнозу синоптиков в понедельник, 1 июня, будет еще довольно прохладно – воздух прогреется только до +15 градусов. В ночные часы будет еще холоднее – не больше +6 градусов. При этом вполне вероятны кратковременные дожди.

- Однако уже со вторника в Нижнем Новгороде ожидается потепление – 2 июня столбики термометров днем поднимутся до +19 градусов, - обещают синоптики. – Дожди все еще вероятны, но большую часть времени все равно будет светить солнце.

С каждым днем на этой неделе будет становиться все теплее – в среду, 3 июня, воздух прогреется до +20 градусов. В регионе установится сухая и солнечная погода.

- Аналогичная погода сохранится и в течение всех последующих дней – днем столбики термометров будут колебаться от +19 до +21 градуса, - прогнозируют синоптики. – В четверг, 4 июня, возможны кратковременные дожди. А в остальные дни в регионе будет стоять сухая погода.

Самые теплые дни наступят в Нижнем Новгороде в выходные. В воскресенье, 7 июня, столбики термометров в регионе поднимутся до +22 градусов. При этом весь день будет светить солнце, дожди не ожидаются.