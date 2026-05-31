Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Смертельная авария произошла утром 31 мая в Навашинском округе Нижегородской области. На 308-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

По предварительной информации, около 08:30 53-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада Ларгус», выехала на полосу встречного движения. После этого машина столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 51-летний водитель.

Авария произошла утром 31 мая на 308-м километре автодороги. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Удар оказался смертельным. Водитель отечественной легковушки и ее 48-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до прибытия медиков.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам разбирательства будет дана правовая оценка случившемуся.