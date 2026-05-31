Фестиваль театров, джаз и космические шоу: Десятки мероприятий ко Дню защиты детей подготовили в Нижнем Новгороде

1 июня в парках, музеях, библиотеках и театрах пройдут концерты, шоу, мастер-классы и фестивали. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Масштабную программу ко Дню защиты детей подготовили в Нижнем Новгороде. Праздничные мероприятия 1 июня пройдут сразу на нескольких городских площадках – в парках, музеях, библиотеках, театрах и учреждениях культуры. Для юных нижегородцев организуют концерты, спектакли, интерактивные программы, спортивные активности и творческие мастер-классы. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Парки станут главными центрами праздника

Одной из самых крупных площадок станет парк «Швейцария». Здесь с самого утра начнутся танцевальные тренировки, викторины и анимационные программы. Главным событием станет проект «В джазе только дети», в рамках которого выступит оркестр Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. Также гостей ждут мастер-классы и выступления юных артистов.

Насыщенная программа запланирована и в Автозаводском парке. Посетители увидят сказочное конное представление с участием 12 лошадей и трех пони, а затем смогут посетить концерт творческих коллективов, конкурсы и развлекательные шоу.

В парке имени 1 Мая пройдет фестиваль Движения Первых. Для гостей подготовят интерактивные площадки, спортивные зоны, выставки и праздничный концерт. А в парке Станкозавода детей ждут эстафеты, шоу больших подушек, мастер-классы и необычный обмен игрушками в формате «гараж-сейла».

От театральных фестивалей до космических приключений

Любителей театра приглашают в детский театр «Вера», где состоится VIII областной фестиваль семейных и школьных любительских театров «Вперед за Синей птицей». В течение дня зрителям покажут 12 спектаклей коллективов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова и Кстова.

Для юных жителей города подготовили развлечения на любой вкус. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Большую семейную программу подготовил и Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко. Посетители смогут побывать на новой лекции «Животные в космосе», узнать о четвероногих первопроходцах космоса, посмотреть физические опыты от музея занимательных наук «Кварки», поучаствовать в космическом аквагриме и увидеть шоу мыльных пузырей.

Музеи и библиотеки приглашают на игры и мастер-классы

Праздничные программы организуют и городские музеи. В музее-квартире Максима Горького ребят познакомят с популярными дворовыми играми прошлых лет, а в Домике Каширина пройдет интерактивная экскурсия с творческим мастер-классом.

День защиты детей масштабно отметят в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Не останутся в стороне и библиотеки. В разных районах города для детей подготовили литературные квесты, викторины, конкурсы, мастер-классы, открытые чтения и игровые программы. Юные читатели смогут принять участие в фестивалях летнего чтения, познакомиться с новыми книгами и проверить свою эрудицию в тематических конкурсах.

Праздник пройдет во всех районах города

Специальные мероприятия также состоятся в домах культуры, досуговых центрах, детских садах и пришкольных лагерях. Кроме того, учреждения культуры проведут благотворительные встречи, концерты и кинопоказы для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также для ребят с особенностями здоровья.

В городском департаменте образования сообщили, что праздничные программы ко Дню защиты детей организуют во всех муниципальных лагерях с дневным пребыванием. Школьников ждут спортивные соревнования, концерты, творческие конкурсы и игровые мероприятия, посвященные началу летних каникул.