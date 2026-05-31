Расселенный деревянный дом на улице Крылова сгорел в Нижнем Новгороде

Пожарные потушили горевший двухэтажный дом в Приокском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Крупный пожар произошел в Нижнем Новгороде поздним вечером 30 мая. На улице Крылова загорелся расселенный двухэтажный деревянный дом. Огонь быстро распространился по зданию и охватил площадь в 225 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия были направлены десять пожарных расчетов. Спасатели оперативно локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. После этого продолжались работы по проливке конструкций и тушению отдельных очагов. В итоге пожар был полностью ликвидирован.

По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки в Нижегородской области пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 12 техногенных пожаров. Возгорания произошли в жилых домах, квартирах, банях, гаражах и других зданиях. В частности, пожары были зарегистрированы в Нижнем Новгороде, Кулебаках, Выксе, Арзамасе, Городецком, Краснобаковском, Богородском и других муниципалитетах региона.