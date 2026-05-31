Итоги сотрудничества и новые совместные проекты обсудили на встрече в Нижнем Новгороде. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги взаимодействия региона с Республикой Беларусь на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Юрием Селиверстовым. Стороны обсудили результаты совместной работы и наметили дальнейшие направления сотрудничества. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По итогам 2025 года взаимная торговля показала положительную динамику. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

По словам губернатора, по итогам 2025 года товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт вырос на 2%, а импорт – на 8%. Одной из ключевых тем переговоров стали совместные проекты, которые уже реализуются на территории региона.

В частности, речь шла о работе предприятия «Нижэкотранс», где выпускают современные трамваи и электробусы «МиНиН». Также продолжается сотрудничество в сфере строительства общеобразовательных школ в Нижегородской области.

В центре внимания – производство транспорта и строительство социальных объектов. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

– Для нашего региона Беларусь исторически была и остается торговым партнером номер один, – подчеркнул Глеб Никитин. По его словам, достигнутые показатели основаны не только на росте экономических связей, но и на реализации крупных проектов в промышленности, высоких технологиях и других сферах.

Губернатор отметил, что Нижегородская область также входит в число важных партнеров для Беларуси, и выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество принесет дополнительную пользу жителям Союзного государства.