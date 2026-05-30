Четыре ночных автобуса начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня в Нижнем Новгороде начнут работать специальные ночные автобусные маршруты. Они будут курсировать ежедневно до 30 сентября с 22:00 до 02:00 часов, помогая жителям и гостям города добираться до центральных улиц, набережных и популярных мест отдыха в вечернее и ночное время. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Для пассажиров подготовили четыре маршрута. Автобус №150 соединит микрорайон Верхние Печеры с автовокзалом «Щербинки» через центр города, площадь Минина и Пожарского и Нижне-Волжскую набережную.

Маршрут №160 пройдет от микрорайона Комсомольского до станции метро «Парк культуры», охватив Сормовский, Канавинский и Автозаводский районы.

Еще один ночной автобус – №180 – будет курсировать между ЗКПД-4 и микрорайоном «Цветы». Его трасса пройдет через Московское шоссе, Канавинский мост и центральную часть города.

Маршрут №190 свяжет жилой комплекс «Торпедо» с остановкой «Катер „Герой“», проходя через Автозаводский район, Метромост и исторический центр Нижнего Новгорода.

Ожидается, что запуск ночных рейсов сделает передвижение по городу удобнее в период летнего сезона, когда количество вечерних прогулок и массовых мероприятий традиционно увеличивается.