Крупный пожар в торговом доме Заволжья полностью ликвидировали

Огонь вспыхнул на втором этаже в магазине одежды. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торговом доме в Заволжье Городецкого округа. Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром 30 мая. Огонь вспыхнул на втором этаже здания, где расположен магазин одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения. К тому огонь уже распространился внутри ТЦ. Специалисты приступили к тушению и не допустили дальнейшего распространения пламени.

На месте работали 23 сотрудника МЧС и девять единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным спасателей, в 11:50 пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Благодаря слаженной работе экстренных служб погибших и пострадавших нет.

Полностью ликвидировать возгорание удалось в 13:31. Для борьбы с огнем привлекались 23 сотрудника МЧС и девять единиц специальной техники.

В региональном управлении МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и внимательно относиться к эксплуатации электроприборов. Соблюдение элементарных мер предосторожности помогает предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить имущество.