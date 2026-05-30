МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ливней в Нижегородской области

Экстренное предупреждение из-за сильных дождей объявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Нижнем Новгороде и местами в области ожидаются интенсивные осадки, которые сохранятся до конца дня и продолжатся ночью 31 мая.

Непогода может привести к ряду неблагоприятных последствий. Спасатели предупреждают о вероятности локальных подтоплений из-за перегруженных или засоренных ливневых систем. Под водой могут оказаться низинные участки местности, отдельные дороги, низководные мосты и сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, сильные осадки способны осложнить ситуацию на дорогах. Из-за ухудшения видимости и скользкого покрытия возрастает риск аварий. Возможны перебои в работе транспорта, объектов ЖКХ, линий связи и электроснабжения. В отдельных районах не исключены оползни и размывы склонов.

Водителям рекомендуют соблюдать особую осторожность, снижать скорость и учитывать, что обочины и грунтовые дороги во время ливней быстро размокают. Жителям также советуют по возможности избегать низменных участков местности.