Первый прямой рейс сезона отправился из Нижнего Новгорода в Сухум 30 мая

Из аэропорта имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде 30 мая отправился первый в этом сезоне прямой авиарейс в Сухум – на борту находились почти 100 пассажиров, которые добрались до столицы Абхазии всего за 3,5 часа без пересадок. Об открытии полетной программы сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
Как отметил глава города, в течение сезона авиакомпания Nordwind Airlines совместно с перевозчиком «Икар» выполнит еще 17 еженедельных рейсов. По прогнозам специалистов, пассажиропоток на этом направлении вырастет примерно на 10%, а число туристов составит не менее 3,5 тысячи человек.
Вместе с туристами в Абхазию отправился камерный хор «Нижний Новгород»
Старт туристического сезона сделали по-настоящему праздничным. Перед вылетом для пассажиров в терминале аэропорта выступил Камерный хор «Нижний Новгород». Артисты исполнили знаменитую песню «Первым делом самолеты», а затем сами отправились в Абхазию.
В Сухуме нижегородских музыкантов ждет насыщенная программа в рамках культурно-просветительского проекта «Путь дружбы». Они выступят в аэропорту, а также дадут совместный концерт с Государственной хоровой капеллой Республики Абхазия в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба. Перед концертом коллективы подпишут соглашение о сотрудничестве.
В программу вошли произведения российских и абхазских композиторов, народные песни и духовные песнопения. Проект призван укрепить культурные связи между Нижним Новгородом и Сухумом, которые уже не первый год развивают партнерские отношения.