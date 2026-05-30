Глеб Никитин изменил структуру правительства Нижегородской области

Министерство защиты объектов появится в областном правительстве.

Глеб Никитин утвердил изменения в структуре регионального правительства – одним из главных нововведений станет создание министерства защиты объектов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Новое ведомство вместе с министерством энергетики и ЖКХ будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин. Он перейдет из блока заместителя губернатора Сергея Морозова в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Туда же будет переведен заместитель председателя правительства Владимир Жаров, который отвечает за вопросы, связанные со специальной военной операцией.

– Такое перераспределение позволит сосредоточить в одном блоке ключевые направления, связанные с обеспечением безопасности региона и его вкладом в обороноспособность страны. Речь идет о взаимодействии с Министерством обороны России, защите воздушного пространства и объектов коммунально-энергетической инфраструктуры, которые становятся целями атак беспилотников, – пояснил Глеб Никитин.

Еще одним важным изменением станет появление должности заместителя председателя правительства, который будет напрямую подчиняться губернатору. В его ведение перейдут государственная жилищная инспекция, инспекция Гостехнадзора и управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, в блок Сергея Морозова передадут министерство экологии и природных ресурсов, министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, а также региональную службу по тарифам.

В правительстве рассчитывают, что обновленная структура позволит эффективнее решать задачи, стоящие перед регионом в текущих условиях. Кандидатуры нового министра защиты объектов и профильного заместителя председателя правительства объявят позднее.