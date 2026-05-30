Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным он осмотрел корпуса учреждения, ознакомился с итогами его трехлетней работы и обсудил дальнейшее развитие проекта. Об этом сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

В 2025/26 учебном году в «Школе 800» обучались около трех тысяч детей. Для старшеклассников здесь доступны шесть профильных направлений подготовки – от IT и инженерного до естественно-научного, гуманитарного и социально-экономического.

Также Сергей Кравцов и Глеб Никитин посетили строительную площадку передовой школы у озера Бездонное в городе Бор. Объект возводится по поручению Президента России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Новый образовательный комплекс будет включать учебный корпус на 800 учеников, пансионы на 300 мест и современную спортивную инфраструктуру.

– Представил министру просвещения России Сергею Кравцову итоги трех лет работы школы, которая начиналась как уникальный, во многом экспериментальный проект. А также программу развития школы до 2029 года. Рад, что Сергей Сергеевич высоко оценил работу нашей уникальной школы, – отметил губернатор.

По словам главы региона, проект, стартовавший шесть лет назад, сегодня стал одним из самых заметных образовательных центров страны и продолжает развиваться.