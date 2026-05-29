Юрий Шалабаев: «19 современных светофоров установим на Московском шоссе».

В этом году на Московском шоссе в Нижнем Новгороде будут установлены 19 новых современных светофоров. Это станет частью масштабного развития интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В этом году приступаем к серьёзной модернизации светофоров на Московском шоссе - установим 19 современных светофорных объектов, - отметил Юрий Шалабаев. - По сути, это первые светофоры, встречающие водителей при въезде в город со стороны Москвы. Движение на участке всегда интенсивное, магистраль крайне востребована, и вопросы удобства и безопасности играют ключевую роль в организации дорожного движения.

По словам мэра, в процессе такой модернизации будет проводиться почти полная перестройка светофорных объектов.

- Монтируем новые светофоры с обратным отсчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей, перенося при этом все коммуникации под землю. Готовые объекты будут включены в интеллектуальную транспортную систему, - рассказал Юрий Шалабаев.

За последние пять лет, по словам мэра, в городе уже модернизировали сто светофоров. В скором времени должны быть заключены контракты на модернизацию еще 14 объектов. Речь идет о светофорах на улицах Ванеева, Веденяпина и Южном шоссе.

К слову, в настоящее время Московское шоссе является одной из самых загруженных магистралей Нижнего Новгорода. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» там будет проведена масштабная работа.

- В рамках нацпроекта будут установлены светофорные блоки со светодиодными лентами, которые издалека видны в разное время суток: на ярком солнце и ночью, - рассказал инженер МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Мацкевич. - Важно, что новые светофоры будут подключены к интеллектуальной транспортной системе, что позволит обеспечить безопасное и комфортное движение, а также минимизировать временные потери для водителей и пешеходов.

По словам Мацкевича, в городе сейчас ведется системная работа по модернизации светофорных объектов. Это позволит в дальнейшем подключить к интеллектуальной системе все главные магистрали Нижнего Новгорода и обеспечить бесперебойное функционирование транспортной сети.

Сами работы по модернизации светофоров на Московском шоссе уже начались. В частности, как сообщил подрядчик, уже идет монтаж одного из современных светофорных объектов.

- Сделано бурение, установлены колонны, забетонированы закладные, проложены трубы. Осталось положить кабель, сделать опоры и объект можно будет монтировать и сдавать, - рассказал заместитель генерального директора подрядной компании Александр Иванов.

Новинку уже оценили и нижегородские водители. По их мнению, новые яркие светофоры сделают движение на Московском шоссе более безопасным.

- Хорошо, что занялись модернизацией. Новые светофоры гораздо ярче и безопаснее, – считает водитель Алексей.

КСТАТИ

Ранее Юрий Шалабаев сообщил, что в 2025 году была произведена модернизация 10 светофорных объектов. На пяти из них работы были выполнены досрочно. Среди них площадь И.И. Киселева — трамвай № 8, площадь Лядова — магазин «Подарки», площадь Лядова — ул. Большая Покровская, площадь Лядова — улица Белинского и улица Студенческая — Центральный архив.