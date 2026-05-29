Крупный пожар произошел в Нижегородской области. В результате возгорания частного дома в Сокольском округе погиб один человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в деревне Корноухово поступило в службу спасения ночью. Когда бригада прибыла на место, огонь уже охватил жилой и дачный дома, а также хозяйственные постройки. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

На опубликованных МЧС кадрах видно, что от жилого дома практически ничего не осталось. У здания полностью сгорела крыша, выбиты окна и разрушена часть стены. Уцелел лишь кирпичный фундамент жилища.

При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 70-летней женщины, она погибла во время пожара. Также в результате возгорания пострадал 75-летний мужчина, его с травмами доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и дознаватели МЧС работают на месте пожара. Службы разбираются в причинах возгорания.