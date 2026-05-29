Шесть случаев клещевого боррелиоза зафиксировано в Нижегородской области.

По данным на 27 мая, на территории Нижегородской области зафиксировано 2309 случаев присасывания клещей. Среди пострадавших 672 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- На данный момент случаи присасывания клещей зафиксированы в 49 муниципальных образованиях Нижегородской области и в восьми районах Нижнего Новгорода, - сообщили специалисты ведомства. – Больше всего случаев нападения на Бору (192), в Дзержинске (157), а также в Ветлужском (133) и Павловском (131) муниципальных округах. В самом Нижнем Новгороде лидируют Автозаводский (108), Приокский (118) и Советский (131) районы.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлыми годами число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей снизилось в 1,3 раза. Тем не менее, без заражений не обошлось – на данный момент в регионе зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом. Все заболевшие – взрослые, проживающие на территории Нижнего Новгорода, Тонкинского и Балахнинского округов. У всех заражение произошло на территории Нижегородской области.

Одновременно с этим было выявлено семь клещей, зараженных клещевым энцефалитом, 459 клещей – боррелиями, 15 клещей – эрлихиями и 104 клеща – анаплазмами.

- На данный момент экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 405 пострадавшим, из них 395 детям, - рассказали специалисты. - Всего, по данным на 27 мая, прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 9271 человек, в том числе 989 детей.

Тем временем в регионе продолжаются акарицидные обработки. Сейчас они проведены на площади 2870,076 га - это примерно 65,8 % от плана.

КОНКРЕТНО

Что делать в случае присасывания клещей?

- Как можно быстрее обратиться в медицинскую организацию (с паспортом и полисом ОМС) для удаления клеща, где медики объяснят правила доставки клеща в лабораторию. Исследование клещей проводится за счет личных средств граждан.

- Исследовать клеща на наличие маркеров вирусов КЭ и другие возбудители трансмиссивных инфекций.

- Лицам до 18 лет, не привитым против КВЭ, следует проводить иммуноглобулинопрофилактику без учета результатов исследования клеща.

- Исследовать на клещевые инфекции можно, как живых, так и мертвых клещей, главное обеспечить целостность насекомого, условия его хранения и доставки (в баночке, на влажной ватке, хранить в холодильнике).