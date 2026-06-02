Тушили девять машин: Торговый центр горел в Заволжье

Торговый центр горел в Заволжье. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Серьезный пожар вспыхнул днем 2 июня в городе Заволжье в Городецком округе – там загорелся торговый центр. Очень быстро площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Пожар начался на втором этаже, в магазине одежды, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Огонь быстро удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших людей нет.

По данным МЧС, в тушении были задействованы 23 человека и девять пожарных машин. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить органам дознания МЧС России. К этому моменту возгорание полностью ликвидировано.