«Посуда летает сквозь стены, всеми ночами стоит грохот»: Жители «нехорошей» квартиры в Арзамасе пожаловались в мэрию на самого шумного в России полтергейста

Самый шумный в России полтергейст больше года терроризировал жителей Арзамаса. ФОТО: Георгий Федоровский.

В небольшом городе Арзамасе в Нижегородской области поселился самый шумный полтергейст в России. Барабашка по имени «Флис», как его окрестили исследовали паранормальных явлений, больше года терроризировал жильцов одной из квартир – кидался в них вещами, стучал по ночам и портил продукты. Обеспокоенные жители даже были вынуждены пожаловаться на него в мэрию, но там только развели руками. «Комсомолка» разбиралась, откуда взялся полтергейст в Арзамасе и почему в него поверили «охотники за привидениями».

«Мама, там пьяный мужик стоит»

Наталья с маленьким сыном поселились в «нехорошей» квартире в Арзамасе в далеком 2015 году. И сразу же заметили некоторые странности – то начинают позвякивать бокальчики в гарнитуре, то чувствуется чье-то незримое присутствие. Первым беспокойный дух увидел сын Натальи, который в ту пору был совсем крохой.

- Помню, как-то раз легли спать, а сын вдруг говорит: «Мама, смотри, там за дверью какой-то пьяный мужик стоит, с разбитой бровью». Я быстро обернулась – никого нет. Я прочитала молитву, но все равно было как-то неспокойно, - вспоминает в разговоре с «КП-Нижний Новгород» Наталья. – Сама я тоже замечала, будто в доме кто-то есть – по ночам я чувствовала, словно кто-то лежит рядом. А пару раз было такое, что слышала во сне грубый голос, который кричит: «Наташка». Но мы старались этому не придавать значения.

В квартире был притон

Лишь спустя некоторое время сердобольные соседи рассказали о страшной истории «нехорошей квартиры». Как оказалось, в ней и правда был настоящий притон – пьянки, драки, крики и грохот. Да и «пьяных мужиков с разбитыми бровями» хватало.

- Соседи рассказали, что раньше в этой квартире жил какой-то алкаш, и здесь был постоянный притон, - вспоминает женщина. – Два раза квартира горела, но ее успевали потушить. Может быть, и убили кого – никто же не знает. В общем, беда была в квартире. Не лучше и по соседству – буквально через стенку от нас жила женщина. Потом она умерла, а сына посадили. Не успел он выйти из тюрьмы, как его тут же убили. Так и стоит эта квартира брошенная – полная бутылок, тряпья всякого. Туда даже никто не селится.

Пустили барабашку в квартиру

Впрочем, со всеми этими странностями Наталья и ее сын кое-как мирились. Но настоящий ужас начался осенью 2024 года. Среди ночи 17 сентября они услышали, будто кто-то тяжеленными сапогами стучит по двери. Поначалу женщина подумала, что это к сыну нагрянули друзья-подростки, и даже успела его отчитать. Однако вскоре стало понятно, что дело совсем не в подростках. Грохот продолжался, и Наталья решилась выглянуть в глазок – за дверью никого не было. Семья открыла дверь – в подъезде тоже было пусто. С этого момента «барабашка» поселился к ним в квартиру.

- Открыв дверь, мы словно его «впустили», - сетует Наталья. – В ту же ночь ни с того ни с сего упал шкаф в прихожей. Не успели мы до него добежать, как в кухне полетели ложки. Стало понятно, что творится что-то неимоверное.

После этого жизнь семейства превратилась в настоящий кошмар – в доме летали предметы, все вещи сваливались в кучу, стоял постоянный грохот.

- Не знаю, каким образом ему это удавалось, но посуда летала буквально сквозь стены – из кухни в зал. Как-то раз он запустил мне в голову кастрюлю – кругом кровища, еле остановила, - делится хозяйка квартиры. – Из закрытого холодильника вылетали соленья, салаты, рыба в масле – все это по стенам. В общем, кошмар!

Перепуганные жильцы тут же вызвали батюшку, вот только ни молитвы, ни окуривания эффекта не дали.

- Батюшка несколько часов читал молитвы, а как только ушел - через 15 минут все снова началось, - рассказывает Наталья. – Батюшка оставил мне псалтырь и крест. Я пробовала читать, но псалтырь тут же полетел прямо в меня. А крест так закинул, что я до сих пор его найти не могу. Через две недели батюшка пришел снова, читал уже другие молитвы. Но тоже все без толку. В третий раз я уже приглашать не стала.

У исследователей пропали камеры

Отчаявшись справиться с "барабашкой" самостоятельно, жители обратились к исследователям паранормальных явлений. Первыми приехали участники группы «НОЗП» («Настоящие охотники за привидениями») из Москвы во главе с Георгием Федоровским. Активисты установили в квартире три видеокамеры, трансляция с которых велась напрямую в Москву. И действительно им удалось зафиксировать несколько случаев непонятных стуков и перемещающихся предметов. Правда, долго камеры в квартире не прожили – уже через несколько дней две из трех камер пропали. Впрочем, исследователи к тому моменту уже убедились – в квартире действительно происходит что-то странное. И даже дали имя самому беспокойному барабашке России – Флис.

Вслед за «охотниками за привидениями» в Арзамас приехал член Русского географического общества, исследователь аномальных явлений Виктор Фефелов. Ему даже удалось переночевать в «нехорошей квартире». Потом подробностями своих злоключений он делился в соцсетях:

- Каждый час на кухне раздавались серии сильных стуков. Впечатление было такое, что об пол кухни били каким-то тяжелым металлическим предметом. Возможно, утятницей. Ранее эта утятница сама собой прилетела из кухни в зал и разбила зеркало шкафа-купе.

Пожаловались на барабашку в мэрию

Наутро исследователь отправился в администрацию Арзамаса и написал служебную записку с просьбой принять меры.

- Там меня принял заместитель мэра по вопросам безопасности, выслушал мой рассказ о полтергейсте «Флис». Он сказал, что ничего об этом не слышал. И вообще информацией о других полтергейстах не владеет. Но пообещал, что внимательно ознакомится со служебной запиской, - рассказал Виктор Фефелов.

По словам Натальи, меры в администрации действительно приняли – позвонили на завод, где она работает, и поменяли дверь в соседней заброшенной квартире. Вместо старой деревянной там теперь стоит крепкая металлическая дверь. Как еще разгонять «барабашек», в администрации не придумали.

Впрочем, и без административного ресурса в «нехорошей квартире» произошло затишье – с ноября прошлого года «беспокойный дух» больше не дает о себе знать. Обрадованная переменами Наталья даже решилась сделать ремонт в разбомбленной квартире.

- Я вот буквально в выходной перекрасила стены, сегодня придут натягивать потолки, - делится хозяйка квартиры. – Надеюсь, больше это не повторится.

Что же это было на самом деле и почему закончилось так же внезапно, как началось, теперь ломают голову все исследователи сверхъестественного. А сами жильцы надеются, что самый беспокойный полтергейст в России навсегда сгинул из их квартиры.

КОМПЕТЕНТНО

Георгий Федоровский, руководитель группы «Настоящие охотники за привидениями»:

- Для начала я бы хотел внести ясность в само понятие «полтергейст». В понимании исследователей, это не дух, не демон, не домовой. Полтергейст – это комплекс различных явлений, происходящий на ограниченной территории с конкретным кругом лицом. То есть для нас это скорее некая природная активность, чем нечто сознательное. В этой связи мы скорее поддерживаем гипотезу о спонтанном психогенезе, согласно которой у человека в определенные периоды жизни могут пробуждаться некие стихийные психические способности, которыми он не может управлять. Особенно характерно это для подростков в период пубертата. Именно поэтому явление полтергейста часто наблюдают именно в квартирах, где живут подростки.

Что касается данной конкретной квартиры в Арзамасе, то мы провели там три дня. Во время нашего пребывания мы наблюдали только последствия активности – в нашем присутствии сами предметы не летали, перемещения не происходили. Но это тоже характерно для феномена полтергейст – в момент исследования активность явления снижается. Однако мы установили там камеры и вместе с моим коллегой, руководителем сектора «Полтергейст-Космопоиск» Никитой Томиным наблюдали за квартирой с апреля по октябрь 2025 года. На видео нам удалось зафиксировать аномалии – и перемещение предметов, и характерные стуки, которым невозможно найти объяснение. Мы опросили практически всех участников и очевидцев этой истории, и не нашли у них никакой мотивации для фальсификации. В момент нашего пребывания в квартире мы зафиксировали аномалии в работе генератора случайных чисел – что-то препятствовало нормальной работе аппарата. Кроме того, зафиксированы незначительные колебания электромагнитного поля, а также сбои в работе интернета и электричества. Почему в ноябре все прекратилось? Как показывают исследования, активность полтергейста имеет определенный срок – как правило, около года. Именно такой цикл мы наблюдали и в этом случае – с сентября 2024 года по октябрь 2025 года.

