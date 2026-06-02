Схему нелегального производства алкоголя раскрыли в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

По документам – производители косметики, а на деле – нелегального алкоголя. Именно такую схему вскрыли нижегородские полицейские. Они обнаружили огромный склад в промзоне областного центра, где сутками напролет тысячи литров нелегального спирта маскировали под тоники для лица и отправляли по всей России. Организаторы «бизнеса» – уроженцы Московской области и Санкт-Петербурга – взяты под стражу. Подробности расследования рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Организаторы предоставили в котролирующие органы фиктивную лицензию. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Спирт под видом лосьона производили в Нижнем Новгороде. Видео: ГУ МВД по Нижегородской области

Спирт вместо тоника для лица

Организаторы разработали хитроумную схему, чтобы ни у кого не было лишних вопросов. Они предоставили контролирующим органам полный пакет документов, подтверждающих, что в арендованном в Нижнем Новгороде помещении будет размещено производство косметики. Весь этот антураж с закупленным оборудованием оказался убедительным, и организаторы получили лицензию на непищевую спиртосодержащую продукцию. Теперь они могли легально покупать и перевозить огромные партии спирта, не вызывая подозрений у налоговой и полиции.

Спирт заливали в упаковки для лосьона. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Однако вместо того, чтобы смешивать лосьоны, в фиктивном цехе развернулась нелегальная деятельность. Спирт приезжал в Нижний Новгород в промышленных масштабах, его заливали 1000-литровые тары, а затем в канистры по 10 литров, приклеивая сверху этикетку с названием косметического средства.

«Лосьон» отправляли по всей России

Цех был тщательно защищен от чужих глаз. Вся территория была обнесена высоким забором и на каждом метре были установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники трудились на незаконном производстве в круглосуточном режиме. Из Нижнего Новгорода закамуфлированный алкоголь отправляли в Рязанскую, Курскую, Тульскую области и в Пермский край.

Производство работало круглые сутки. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Когда полиция вышла на след незаконного производства и нагрянула с обыском, увиденное действительно могло впечатлить сотрудников. К отправке готовили более 250 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, замаскированной под лосьон.

Организаторы отправлены в СИЗО

По факту незаконной деятельности были возбуждены уголовные дела. Полиция задержала девять человек. Троих предполагаемых организаторов из Московской области и Санкт-Петербурга отправили в СИЗО. Еще один фигурант дела находится под домашним арестом, а остальные четверо – под подпиской о невыезде. Сейчас полиция проверяет компьютеры, документы, телефоны и электронные носители информации, которые были изъяты из помещения.