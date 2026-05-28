Победителей телекинофорума «Новая реальность» наградили в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде подходит к концу международный телекинофорум «Новая реальность» (18+). Его организатором выступает Союз журналистов России при поддержке при президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие проходило уже в пятый раз, а в столице Приволжья - во второй раз. Как отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, город встретил фестиваль очень тепло и оказал огромную поддержку.
- Мы делаем наш форум уже второй раз в прекрасном городе Нижний Новгород, официальной столице закатов. И я надеюсь, что мы останемся здесь надолго, если не навсегда. Хочу поблагодарить губернатора и всю его команду за ту помощь, которую они нам оказали, наверное, нигде мы такой поддержки не получали, - сказал он.
- Для нас великая честь принимать столь грандиозное событие, потому что по количеству участников можно судить, что это по-настоящему федеральное событие, и, конечно, имеющее международное значение. В работах представлена такая палитра регионов России со своими своеобразными лицами и ландшафтами, которые в очередной раз напоминают об уникальности и богатстве нашей страны в целом, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Пять дней участники со всей страны и из-за рубежа показывали свои фильмы и телепередачи. Также программа включала мастер-классы от известных телеведущих. Одним из самых ярких событий стала встреча с ведущей Первого канала Екатериной Андреевой. Её вклад в развитие телевидения был отмечен наградой Союза журналистов России. Почётную награду вручил председатель Союза журналистов Владимир Соловьёв.
- Всё, что я увидела в Нижнем Новгороде, меня очень сильно вдохновило и потрясло. История Нижнего - это история развития, потому что из города, в котором не хотелось жить, он превратился в место, куда хочется возвращаться, - поделилась Екатерина Андреева.
28 мая состоялась торжественная церемония закрытия форума и награждения победителей. Всего было отсмотрено более 200 работ от 57 телекомпаний из 46 регионов России, а также из Беларуси, Абхазии и других стран. В финал вышли 83 проекта.
- Когда жюри отсматривало работы, стало понятно, что всё гораздо качественнее и интереснее, чем в прошлые годы. Так что выбрать лучших было сложно, - отметил Владимир Соловьев.
За несколько лет проведения форума изменилась и тематика представленных работ. Особенностью этого года стала номинация в честь Года единства народов России. Конкурсанты снимали фильмы на своих языках. Победителем стала работа «Бусины. Архон» из Владикавказа Людмилы Губаевой.
Награждение проходило в 12 номинациях. Среди них: «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая аналитическая программа», «Лучшая информационная программа», «Лучший репортаж», «Лучшее интервью», «В зоне СВО», «Лучшая телепрограмма на национальном языке», «Человек и природа», «Лучшая культурно-просветительская программа», Лучший документальный фильм», «За помощь людям» и «Дебют» для студентов-журналистов.
Особо стоит отметить специальную номинацию «За помощь людям». Её обладательницей стала нижегородская журналистка Марина Ревягина (ГТРК «Нижний Новгород») с фильмом «Живи, я с тобой! Продолжение: долгожданная встреча». Марина стала донором костного мозга, подарив шанс на спасение человеческой жизни. Союз журналистов России также отдельно отметил её за помощь людям.
Главную награду телекинофорума "Новая реальность" получил фильм Алексея Рафаенко из Москвы «Вызываю огонь на себя». Его показ состоится в финальный день форума - 29 мая.
- Такой результат можно получить только командной работой. Мы убедились, что действительно огромная страна с лучшей журналистикой. Я посмотрел, как работают коллеги, нашлось место разным эмоциям: улыбка, слезы, смех. Друзья, коллеги, спасибо вам огромное, это было круто, - поделился эмоциями победитель.
Форум «Новая реальность» проводится для того, чтобы поддерживать телевидение и документальное кино, находить молодых режиссёров и операторов, помогать журналистам из разных городов и стран общаться и дружить.