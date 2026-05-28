Выставка «Великая Всероссийская» открылась в Нижнем Новгороде.

Официальное открытие мультимодальной выставки «Великая Всероссийская» (6+) прошло в Нижнем Новгороде. Экспозиция, приуроченная к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, представлена в выставочном Пакгаузе. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на открытии.

Экспозиция в Пакгаузе представляет выставку 1896 года как непрерывный процесс развития общества, науки, инженерии и искусства. Сценография построена хронологически, что позволяет провести зрителя сквозь 130 лет истории от исторического вызова и предпосылок к организации выставки до наших дней.

- «Великая Всероссийская» - это исследовательское, настоящее, командное открытие, потому что все экспонаты, которые были представлены на выставке 1896 года, разлетелись по стране. Не было даже научных трудов, которые способствовали бы комплексному подходу понимания, насколько же важное историческое и масштабное событие проходило в Нижнем Новгороде 130 лет назад. И очень важно было восстановить историческую правду и организовать этот важный проект в Пакгаузах, которые являются наследием Всероссийской промышленной выставки, - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Выставка «Великая Всероссийская» в Пакгаузе будет работать с 29 мая по 4 ноября. Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдет еще около 20 мероприятий, посвященных 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Нижегородцев и гостей города ждут выставочные проекты, театральные премьеры и научные дискуссии.