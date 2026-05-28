Юрий Шалабаев рассказал о старте летней оздоровительной кампании

В Нижнем Новгороде 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. В этот день первых отдыхающих примет загородный лагерь «Лесная сказка». Вслед за ним 2 и 3 июня сезон стартует в лагерях «Александровка», «Чайка», «Олимпийские надежды», «Маяк», «Хочу стать десантником», «Зеленые дубки» и «Спутник». И, наконец, 17 и 18 июня начнутся смены в лагерях «Лесной» и «Звездочка». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Главным лейтмотивом этого лета станет Год единства народов России. В каждой смене ребят ждет погружение в богатую многонациональную культуру нашей страны через тематические концерты, литературные гостиные, познавательные викторины и акции и многое другое. Кроме того, все программы лагерей будут включать в себя мероприятия, посвященные Российскому движению детей и молодежи «Движение Первых»,- рассказал Юрий Шалабаев.

Каждый из детских лагерей подготовил для своих гостей нечто особенное. В частности, в «Александровке» ребят будет ждать естественно-научная смена «ЭкоРаса», в «Олимпийских надеждах» для школьников подготовили кинологическую смену. А вот в лагере «Хочу стать десантником» уже в четвертый раз пройдет международная смена. Ее участниками станут школьники из самого Нижнего Новгорода, а также из Луганска, Минска, Гомеля, Сухума и Приднестровья.

К слову, в этом году по поручению Юрия Шалабаева в лагерях прошло масштабное благоустройство. В них обновили жилые корпуса, пищеблоки и мебель. Во многих учреждениях установили новые спортивные площадки и современные уличные тренажеры.На прилегающей территории были проложены новые дорожки и освещение.

К примеру, в лагере «Лесная сказка» в Кстовском районе заканчиваются последние приготовления к приему ребят. Для входящих в состав комплекса баз этот год юбилейный -базе «Чайка» исполняется 65 лет, а базе «Сказка» – 60. Специально к юбилею в лагере обновили инфраструктуру и подготовили множество сюрпризов для гостей.

- В этом году на базе «Чайка» была заменена мебель: появились новые кроватки с ортопедическими матрасами, новые тумбочки, новые шкафы. На базе «Сказка» появилась универсальная спортивная площадка с трибуной, а также проведено отопление в третьем и в пятом корпусах. Теперь, когда ночью будет прохладно, мы спокойно можем включить отопление, чтобы детям было комфортно, - рассказала директор учреждения Светлана Леонова.

Немало новшеств и в программе лагерей. По словам директора, четвертая смена в «Лесной сказке» в этом году станет профильной. На базе «Сказка» пройдет «Смена Первых», а на базе «Чайка» - Всероссийская смена «Летняя физико-математическая школа» при поддержке Российской академии наук. И это еще не все – каждый из ребят сможет сходить в однодневный поход в расположенный на территории палаточный лагерь. Всего за четыре смены здесь планируют принять 1650 ребят.

Всего в этом сезоне, как ранее сообщал мэр Юрий Шалабаев, в 10-ти муниципальных загородных лагерях в течение 41 смены отдохнут почти 7,5 тысяч детей. Для тех, кто останется в городе, будут работать пришкольные лагеря – запланировано 219 смен для более 20,5 тысяч ребят.