Строительство жилья, состояние экономики и демография: О чем говорил Глеб Никитин в своем отчете перед депутатами

О чем говорил Глеб Никитин в своем отчете перед депутатами. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания. В нем он рассказал о ситуации с демографией, экономикой и главных достижениях региона за 2025 год.

Об экономике

За последние три года валовый региональный продукт Нижегородской области вырос на 17%. Этот показатель превышает общероссийский уровень почти в два раза.

- Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка: розница увеличилась почти на 5%, платные услуги – на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность – на 0,9%.

Также заметно подросла и сельскохозяйственная отрасль – на 4,6%. На данный момент Нижегородская область полностью обеспечивает себя зерном и картофелем. Во многом этому способствовала и оказанная поддержка сельхозпроизводителям – на эти цели было выделено 6,7 миллиардов рублей.

Тем не менее, в некоторых отраслях все же наблюдается спад. Это связано с жесткой кредитно-денежной политикой. В частности, спад происходит в сфере автопрома, металлургии и строительства.

- У застройщиков есть готовые проекты и желание строить, есть реальный спрос со стороны граждан, но отсутствуют доступные банковские инструменты, которые позволили бы упростить доступ к покупке жилья.

По словам губернатора, осторожное снижение ключевой ставки пока не привело к оживлению инвестиционной активности бизнеса. Тем не менее, большинство нижегородских предприятий завершили год с прибылью.

О демографии

Демографическая повестка является для Нижегородской области стратегическим вопросом устойчивого развития. И подходить к нему нужно комплексно – с учетом решения проблем с рождаемостью, оздоровлением населения и повышением качества жизни. Сейчас деятельность всех исполнительных органов нацелена на выход Нижегородской области из «демографической зимы». Важной частью этой работы является медицинский аспект.

- За последние пять лет мы в два раза увеличили количество бесплатных процедур ЭКО, каждая третья процедура проводится за счёт регионального бюджета. В результате очереди на ЭКО в Нижегородской области отсутствуют. Наша победа – это более 640 детишек, которые родились в регионе в 2025 году благодаря такой возможности.

На это же направлена реализация флагманского регионального проекта «Семейный квартал». Здесь уже на базе уже существующих медицинских учреждений создается инфраструктура репродуктивного здоровья. Она объединит центры женского, мужского, подросткового и детского здоровья.

- В 2025 году начат капитальный ремонт Родильного дома №5 и двух корпусов Городской больницы №28. В одном из корпусов разместится Центр охраны здоровья семьи и репродукции, там же будет действовать и первый государственный Центр ЭКО.

Важной частью демографической повестки является уникальная программа «Основа – нижегородский проект жизни». Благодаря ей в регионе дополнительно к материнскому капиталу ввели выплаты в виде Родительского основного дохода за каждого рожденного ребенка не менее 1 млн рублей. Кроме того, в Нижегородской области семьи с новорожденными детьми получают сертификат номиналом 20 тысяч рублей на покупку детских товаров местных производителей.

- Одновременно с социальной поддержкой мы стимулируем развитие местных производств. Наш первый в стране региональный кластер индустрии детских товаров за счет этой меры за три года нарастил товарную номенклатуру в 1,5 раза, а выручку – в 3,3 раза, – пояснил Глеб Никитин.

По словам губернатора, все это дало результат – с момента введения этих мер поддержки суммарный коэффициент рождаемости вырос на 6%, а в случае с многодетными семьями – на 10,5%.

- За 4 месяца этого года суммарный коэффициент рождаемости вырос уже на 2% – это самый высокий показатель прироста в стране!

О дорогах

Нижегородская область находится в лидерах по объёму дорожного ремонта в рамках национальных проектов. В 2025 году приведено в нормативное состояние 890 км дорог.

- Мы убрали пробки на трассе Владимир-Муром- Арзамас благодаря запуску путепровода через железную дорогу у посёлка Выездное. Крупнейший проект дорожной инфраструктуры - дублер проспекта Гагарина - также сейчас в процессе реализации. По итогам 25 года было выполнено 43% работ по второму и третьему этапам строительства, а на текущий момент уже 50%.

О транспорте

В Нижегородской области продолжается строительство метрополитена. В 2025 году завершена проходка тоннелей между станциями «Площадь Свободы» и «Сенная».

- Всего пройдено три километра. И вот я только что прибыл с запуска очередного тоннелепроходческого щита, который пройдёт уже от площади Горького до площади Свободы - 729 метров. Таким образом мы закончим проходку на Автозаводской линии.

Масштабное обновление затронуло в прошлом году и канатную дорогу. Благодаря этому удалось значительно увеличить пассажиропоток.

- После введения в эксплуатацию новых кабин в два раза увеличилась её пропускная способность. Учитывая, как воздушная переправа востребована у наших жителей и гостей города, мы начали строительство новой канатной дороги через Оку, чтобы соединить проспекты Ленина и Гагарина также в обход пробок.

Одновременно с этим в регионе реализуется один из самых масштабных проектов модернизации электротранспорта. На данный момент построено более 112 км путей.

- На обновлённых участках пассажиропоток уже вырос на 32 %, скорость движения - на 64%. Поставлены уже 144 единицы односекционных трамваев Минин – то есть все, что мы запланировали. Продолжают приходить трамваи особо большого класса. 12 из 26 поступили, остальные 14 ждём до конца года. Также обновляем автопарк. В 2025 году приобрели 245 автобусов для Нижнего и других муниципалитетов.

О медицине

В 2025 году в Нижегородской области была проведена масштабная модернизация системы здравоохранения. За год в разных округах региона, включая малые города и поселки, были отремонтированы 320 объектов.

- В регионе построены четыре поликлиники для детей и взрослых, 28 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Закуплено более четырёх тысяч единиц современного оборудования. Мы ставим перед собой задачу по снижению смертности

Благодаря модернизации больниц и развитию сети сосудистых центров смертность от болезней системы кровообращения в 2025 году снизилась на 5,4%. Одновременно с этим снизилась смертность от онкологии.

Большое внимание уделяется высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, на федеральном уровне принято решение о строительстве областного онкологического центра. В 2028-2031 годах на него будет выделено 10,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

- Это будет хирургический корпус на 380 коек с операционным блоком и поликлиникой на 300 посещений в смену. Кроме того, планируем строительство центра радионуклеидной диагностики и терапии. В конце 2025 года заключили контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству центра. Таким образом, в едином периметре с больницей имени Семашко и Нижегородским онкологическим диспансером будет сконцентрирована высокотехнологичная медицинская помощь и организован замкнутый лечебно-диагностический цикл.

Об образовании

В 2025 году в Нижегородской области открыли четыре новые школы на 3800 учеников и начали строить еще две – на 1300 мест. Их планируется открыть уже в этом году.

- Благодаря национальным проектам в 2025 году мы капитально отремонтировали 20 школ и два детских сада. Ещё по пяти детским садам велось строительство. Мы делаем акцент на формировании системы непрерывного образования от учебной скамьи до готового специалиста. Открыто более 1 000 профильных классов в сорока девяти муниципалитетах области. При этом инженерные классы работают в плотной связке с предприятиями области.

В развитии интереса к науке и изобретательству важную роль играет система кванториумов. На сегодняшний день в регионе работает 13 высокотехнологичных площадок, где занимаются свыше семи тысяч ребят.

- Наш регион активно сотрудничает с бизнесом в сфере образования. Мы тесно взаимодействуем с предприятиями в подготовке профессиональных кадров по линии федерального проекта «Профессионалитет». Регион входит в пятёрку лидеров по количеству созданных образовательно-производственных кластеров. Их у нас 19.

О строительстве жилья

В рамках реализации проектов комплексного развития территорий в Нижегородской области планируется построить 30 новых детских садов, 12 школ и пять поликлиник.

- Задача правительства Нижегородской области - создавать условия для привлечения и удержания своих кадров, делая регион привлекательным для жизни и работы. И здесь важным вопросом является обеспеченность комфортным жильём.

Только за прошлый год на территории региона было построено 1,8 миллиона квадратных метров жилья.

- Постепенно основной объем строительства переходит под проекты комплексного развития территорий. Это позволяет создавать сбалансированное комфортное пространство с жильём и инфраструктурой, отвечающей потребностям населения.

На данный момент в Нижегородской области заключено 27 договоров о КРТ. По ним планируется построить три миллиона квадратных метров жилья, обеспеченных современной инфраструктурой. Кроме того, в разных стадиях проработки находятся еще сто площадок КРТ, что в перспективе может обеспечить свыше 18 миллионов квадратных метров нового жилья.