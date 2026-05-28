Тоннелепроходческий щит «Евдокия» запустили в Нижнем Новгороде.

Строительство тоннеля метро от станции «Горьковская» до станции «Площадь Свободы» началось в Нижнем Новгороде 28 мая. Исторический центр города с Автозаводской линией метро свяжет новый тоннелепроходческий щит «Евдокия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, во время предыдущего этапа проходки – от «Сенной» до «Площади Свободы», щит «Владимир» преодолел три километра подземного пути и смонтировал более двух тысяч высокоточных колец тоннельной обделки.

Новый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Евдокия» весом 592 тонны и длиной более 80 метров пройдет левый тоннель почти в 729 метров и установит 485 железобетонных колец. Обслуживать «Евдокию» ежедневно будут 40 специалистов. Однако в ближайшее время на втором тоннеле начнет работать еще один щит.

– Это очередной, но очень важный этап тоннелепроходческих работ, в ходе которого свяжутся действующая линия метро и новые станции в историческом центре Нижнего. Метростроители уже построили два тоннеля общей протяженностью три километра от станции «Сенная» до площади Свободы в условиях стесненной городской застройки. Сейчас осталось пройти два тоннеля — это в общей сложности около 1,5 тысячи метров, чтобы перейти к этапу строительства основных конструкций станционных комплексов на финишной прямой, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что щит назвали «Евдокией» не случайно, а в честь княгини Евдокии Дмитриевны – супруги Дмитрия Донского. Княгиня занималась строительством храмов и укреплением государства, как до нее князь Владимир, в честь которого был назван первый щит в Нижнем Новгороде.

