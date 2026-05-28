Глеб Никитин рассказал, как регион выходит из демографической зимы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Демографическая повестка является для Нижегородской области стратегическим вопросом устойчивого развития. И подходить к нему нужно комплексно – с учетом решения проблем с рождаемостью, оздоровлением населения и повышением качества жизни. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в вое ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания.

По его словам, сейчас деятельность всех исполнительных органов нацелена на выход Нижегородской области из «демографической зимы». Важной частью этой работы является медицинский аспект.

- За последние пять лет мы в два раза увеличили количество бесплатных процедур ЭКО, каждая третья процедура проводится за счёт регионального бюджета. В результате очереди на ЭКО в Нижегородской области отсутствуют. Наша победа – это более 640 детишек, которые родились в регионе в 2025 году благодаря такой возможности, - рассказал Глеб Никитин.

На это же направлена реализация флагманского регионального проекта «Семейный квартал». Здесь уже на базе уже существующих медицинских учреждений создается инфраструктура репродуктивного здоровья. Она объединит центры женского, мужского, подросткового и детского здоровья.

- В 2025 году начат капитальный ремонт Родильного дома №5 и двух корпусов Городской больницы №28. В одном из корпусов разместится Центр охраны здоровья семьи и репродукции, там же будет действовать и первый государственный Центр ЭКО, -сообщил Никитин.

Важной частью демографической повестки является уникальная программа «Основа – нижегородский проект жизни». Благодаря ей в регионе дополнительно к материнскому капиталу ввели выплаты в виде Родительского основного дохода за каждого рожденного ребенка не менее 1 млн рублей. Кроме того, в Нижегородской области семьи с новорожденными детьми получают сертификат номиналом 20 тысяч рублей на покупку детских товаров местных производителей.

- Одновременно с социальной поддержкой мы стимулируем развитие местных производств. Наш первый в стране региональный кластер индустрии детских товаров за счет этой меры за три года нарастил товарную номенклатуру в 1,5 раза, а выручку – в 3,3 раза, – пояснил Глеб Никитин.

По словам губернатора, все это дало результат – с момента введения этих мер поддержки суммарный коэффициент рождаемости вырос на 6%, а в случае с многодетными семьями – на 10,5%.

- За 4 месяца этого года суммарный коэффициент рождаемости вырос уже на 2% – это самый высокий показатель прироста в стране! – привел статистику Никитин.