Арт-объект трамвайный вагон «Эрликон» появился на Стрелке в Нижнем Новгороде

Трамвайный вагон «Эрликон»1896 года появился на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

На площадке перед нижегородскими Пакгаузами установлен трамвайный вагон «Эрликон» – точная реплика моделей, которые курсировали по городу в 1896 году во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Подобные вагоны эксплуатировались в Нижнем Новгороде до конца 1920-х годов.

Поскольку ни одного подлинного «Эрликона» в городе не сохранилось, вагон воссоздали в 1978 году на Горьковском вагоноремонтном заводе по старым чертежам. До недавнего времени он находился в Музее электротранспорта в трамвайном депо №1. Конструкция вагона двусторонняя, с отделённым от площадок салоном, сиденья расположены вдоль стен. Вместимость – 30–40 пассажиров.

Вожатый работал стоя, переходя из одного конца вагона в другой при смене направления движения. Такие вагоны выпускались в Бельгии в конце XIX – начале XX века и использовались во многих городах Российской империи, благодаря небольшим габаритам, простоте и надёжности.

По словам директора ООО «Экологические проекты» Евгения Грабовского, «Эрликон» стал знаковым этапом в эволюции электротранспорта, ознаменовав переход от конной тяги к электрификации.

В настоящее время трамвайный парк Нижнего Новгорода насчитывает 238 единиц подвижного состава, включая современные низкопольные вагоны «МиНиН». На выставке «Великая Всероссийская» (6+) представлена кабина современного вагона, чтобы показать эволюцию технологий.

– Одно из самых наглядных преображений произошло как раз с городским трамваем, который из обшитого железом деревянного вагончика превратился в современный экологичный транспорт, любимый многими нижегородцами. Особенно ярко этот контраст будет заметен посетителям выставки, которые смогут перед входом в выставочный Пакгауз побывать внутри «Эрликона», а потом, уже в экспозиции, заглянуть в кабину современного трамвая «МиНиН», – сказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Вагон «Эрликон» будет стоять на Стрелке до окончания работы выставки «Велика Всероссийская» – 4 ноября.