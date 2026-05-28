Глеб Никитин: За три года экономика Нижегородской области выросла на 17%

За последние три года валовый региональный продукт Нижегородской области вырос на 17%. Этот показатель превышает общероссийский уровень почти в два раза. Об этом в своем ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка: розница увеличилась почти на 5%, платные услуги – на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность – на 0,9%, - сообщил Глеб Никитин.

Также заметно подросла и сельскохозяйственная отрасль – на 4,6%. На данный момент Нижегородская область полностью обеспечивает себя зерном и картофелем. Во многом этому способствовала и оказанная поддержка сельхозпроизводителям – на эти цели было выделено 6,7 миллиардов рублей.

Тем не менее, в некоторых отраслях все же наблюдается спад. Это связано с жесткой кредитно-денежной политикой. В частности, спад происходит в сфере автопрома, металлургии и строительства.

- У застройщиков есть готовые проекты и желание строить, есть реальный спрос со стороны граждан, но отсутствуют доступные банковские инструменты, которые позволили бы упростить доступ к покупке жилья, - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, осторожное снижение ключевой ставки пока не привело к оживлению инвестиционной активности бизнеса.

Тем не менее, большинство нижегородских предприятий завершили год с прибылью

- Для контроля за ситуацией в экономике и поддержки компаний создан антикризисный штаб под моим руководством, - отметил Никитин. - Уже обсудили проблемные вопросы компаний из сфер деревообработки, металлургии, химической промышленности.

Благодаря работе штаба удалось добиться реструктуризации действующих обязательств предприятий и отсрочки по платежам.

По словам главы региона, штаб был создан для «скорой экономической помощи» и недопущения кризисных ситуаций.