Новые правила благоустройства утвердили в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На очередном заседании городской думы 27 мая были приняты новые правила благоустройства на территории Нижнего Новгорода. Необходимость принятия нового документа связана с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. Документ состоит из 16 разделов. В них прописаны все нововведения в сфере озеленения, размещения киосков, содержания спортивных и детских площадок. Также в них затрагиваются вопросы организации доступной среды для маломобильных групп населения и правила восстановления благоустройства после проведения аварийных работ.

Озеленение

В новых правилах благоустройства прописаны четкие регламенты по кошению травы. В частности, теперь запрещено косить газоны при температуре выше +25 градусов. А вот полив при такой погоде наоборот нужно усилить. Если жара держится больше трех дней, то полив цветников и газонов нужно проводить утром или вечером не реже одного раза в два дня. При этом восстанавливать газоны теперь можно будет только по проекту, разработанному уполномоченным органом. По итогам проведенных работ должно быть получено заключение об их качестве.

Размещение киосков

В новом документе ужесточены и требования к размещению киосков и некапитальных строений. В частности, теперь их запрещено устанавливать в арках домов, на газонах, цветниках, парковках, детских и спортивных площадках. Кроме того, их нельзя размещать ближе чем в пяти метрах от окон жилых домов и витрин магазинов, а также от входов и выходов в надземные и подземные переходы. Отдельные правила касаются вестибюлей метро – теперь запрещено размещать киоски ближе, чем в 25 метрах от них. Единственное исключение – торговые автоматы в метро и киоски по продаже билетов, прессы и аптечных товаров.

Доступная среда

Особое внимание в новых правилах уделено обеспечению организации доступной среды для маломобильных граждан. В частности, обязательной теперь является непрерывность безбарьерных маршрутов – люди с инвалидностью должны легко добираться от квартиры до работы или любого места оказания услуг. При этом на всей территории города пандусы и бордюры должны быть выполнены в едином стиле. Обязательно пандусы теперь должны устанавливаться на детских и спортивных площадках, а на массовых мероприятиях должны быть предусмотрены места для парковки транспорта для маломобильных граждан.

Сроки ликвидации аварий

Отдельно в документе прописаны сроки ликвидации коммунальных аварий и последующего восстановления благоустройства. Отныне все эти работы должны укладываться в семидневный срок. Сам ордер будет выдаваться сразу на семь календарных дней – в этот период входит и устранение аварии, и восстановление асфальта на дороге, и укладка газона. Повторно получить ордер на этот же участок не получится.