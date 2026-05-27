Атаковал с ноги в спину: Подросток жестоко ударил одноклассницу из-за брызг воды в нижегородской школе

Шокирующий случай подростковой жестокости произошел в одной из нижегородских школ. В социальных сетях разлетелось видео, как в коридоре учебного заведения 14-летний ученик со всей силы ударил одноклассницу ногой из-за того, что девочка якобы попала в мальчика водой. Резонансный инцидент моментально привлек правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело. Рассказываем, что известно об инциденте.

Ударил из-за брызг воды

В социальных сетях опубликован совсем небольшой отрывок видео. На кадрах ужасающая картина: мальчик сначала пинает девочку, а спустя мгновение со всей силы бьет ее ногой по спине. От мощного удара школьница моментально падает на пол и не может подняться. В этот момент подросток пытается продолжить пинать пострадавшую. Произошло все это якобы из-за брызг воды, которыми девочка случайно попала на мальчика.

Удар имел последствия. Девочку с травмами забрали в больницу. Однако насколько серьезные повреждения она получила, пока неизвестно.

Ситуация привлекла правоохранителей

Инцидент не остался незамеченным. Из-за активного распространения видео в социальных сетях на ситуацию моментально обратили внимание правоохранительные органы. В настоящий момент нападавшего и его семью уже вызывали в отдел полиции для дачи объяснений.

Кроме того, Следственный комитет Нижегородской области, изучив опубликованные кадры избиения, незамедлительно возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», которая предполагает грубое нарушение общественного порядка с применением насилия.

Также следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая позволит точно установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью 13-летней девочки. Именно от выводов медиков будет зависеть тяжесть окончательного обвинения.

Региональная прокуратура также организовала масштабную проверку. Ведомство оценит, как в образовательном учреждении соблюдалось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Позиция школы

За комментарием о произошедшем корреспондент «КП-Нижний Новгород» обратился в школу, где случился инцидент. Однако сотрудники учреждения от разговора отказались со словами: «Без комментариев». Тем временем пострадавшая находится в больнице, а с нападавшим разбираются правоохранительные органы. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.