Чем дольше куришь, тем выше риск заболевания: Нижегородские медики рассказали о неочевидных последствиях курения

Нижегородские медики рассказали о неочевидных последствиях курения.

О том, что курение вредно для здоровья, каждый знает еще со времен школьной скамьи. Социальная реклама, рассказы курильщиков, советы медиков – зачастую многие пропускают все это мимо ушей. При этом мало кто знает истинные масштабы вреда, который причиняет курение. О том, чем грозит вредная привычка нижегородцам, рассказал заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.

В отличие от других факторов, влияющих на возникновение хронических заболеваний, курение зависит от самого человека. Любой курильщик может в любой момент отказаться от вредной привычки и тем самым значительно улучшить состояние своего здоровья.

- Нижегородцы должны понимать, что курение напрямую связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, инсульта, онкологических заболеваний, хронических болезней лёгких и сахарного диабета, - объясняет медик. - Особенно сильно страдает сердечно-сосудистая система. Никотин вызывает тахикардию, повышает артериальное давление и способствует сужению сосудов. Это повышает риск ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта. Столь же пагубно никотин влияет и на центральную нервную систему. Курение нарушает кровоснабжение мозга, что приводит к ухудшению памяти, снижению концентрации внимания и когнитивных функций.

Статистика говорит сама за себя. У курильщиков риск возникновения ишемической болезни сердца в четыре раза выше, риск инфаркта миокарда – в три раза. Еще более пугающие цифры по онкологии. Так, частота рака лёгких у интенсивных курильщиков в 20–30 раз выше, чем у тех, кто никогда не курил.

- По данным ВОЗ, на долю табака приходится около 22% всех смертей от рака в мире, - рассказывает медик. - В нем содержатся опасные вещества, в том числе бензол, формальдегид и полоний-210. Они способны вызывать мутации клеток, а это повышает риск развития рака не только лёгких, но и гортани, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря и других органов.

Общеизвестно, что в первую очередь от табака страдает дыхательная система. Курение становится причиной хронического бронхита, эмфиземы и астмы. Одним из первых признаков, который должен насторожить курильщика, это затруднение дыхания, сопровождающееся затяжным кашлем и одышкой. Это уже говорит о поражении дыхательной системы. Впоследствии оно способно перерасти в хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Сейчас много говорит о демографии. Однако курение пагубно влияет и на репродуктивное здоровье.

- У мужчин никотин снижает подвижность сперматозоидов и может привести к эректильной дисфункции. У женщин — нарушает гормональный фон, ухудшает качество яйцеклеток и повышает риск выкидышей, преждевременных родов и врождённых патологий у детей, - объяснил Алексей Фаворский.

Важно понимать, что чем больше человек курит, тем более пагубное воздействие оказывается на его здоровье. Однако, отказавшись от курения, можно в значительной степени восстановить свой организм.

- Через пять лет после отказа риск инфаркта уменьшается вдвое, а через 10–15 лет — приближается к уровню некурящих, - рассказал медик.