Два человека погибли из-за неисправной печи в Заволжье.

Сразу три садовых домика сгорели в ночь на 27 мая в Заволжье Нижегородской области. К сожалению, не обошлось без жертв – в огне погибли две женщины. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Поздно ночью пожар вспыхнул в садовом товариществе «им. Тимирязева» Городецкого муниципального округа, - говорится в сообщении. – Пожарные подразделения сразу прибыли на место происшествия. Однако огнем были уничтожены три садовых дома. Общая площадь пожара составила 111 квадратных метров. В результате трагедии погибли две женщины – 77-летняя и 37-летняя.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неправильное устройство печи или неисправное печное оборудование. Сейчас на месте трагедии работают следователи и дознаватели. Им предстоит определить точную причину произошедшего пожара.

Судя по опубликованным кадрам с места трагедии, садовые домики сгорели дотла. От них остались лишь небольшие остовы фундамента.