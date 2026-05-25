Международный телекинофорум «Новая реальность» стартовал в Нижнем Новгороде 25 мая. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде стартовал Международный телекинофорум «Новая реальность – 2026». Торжественная церемония и показ «Фильма открытия» прошли 25 мая в центре культуры «Рекорд». Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии.

Начался телекинофорум «Новая реальность – 2026» с показа документального фильма Дзержинского телевидения «Шуховское наследие» о выдающемся инженере Владимире Шухове, прославившимся гиперболоидными конструкциями. С помощью профессиональных экспертов в картине рассказали о создании и сохранении Шуховской башни на Оке близ Дзержинска, водонапорной башни в Выксе, бывших пожарных каланчах в Балахнинском районе и других уникальных объектах наследия знаменитого изобретателя.

- Для нас проведение форума - это большая честь. Это не просто событие, это фестиваль профессионального журналистского сообщества, которое показывает реальность, доносит традиции, смыслы и, самое главное, историческую правду, которая укрепляет нашу страну, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В рамках форума в центре культуры «Рекорд» запланированы творческие встречи, мастер-классы от деятелей телевидения и кино, культурно-развлекательная программа, просмотр документальных фильмов и телевизионных передач, участвующих в конкурсе, а также дискуссии на актуальные проблемы телевидения и кинематографа.

Как рассказал президент телекинофорума и заслуженный журналист России Владимир Соловьев, в этом году для участия в форуме свои аудиовизуальные произведения прислали 57 телекомпании из 46 регионов России, Беларуси, Абхазии и нескольких других братских регионов. Всего на суд жюри были представлены больше 200 работ.

Продлится Международный телекинофорум «Новая реальность» до 29 мая. В этот день будет представлен фильм, получивший премию конкурса.

Отметим, телекинофорум «Новая реальность» направлен на развитие и укрепление отношений журналистских и кинематографических сообществ, выявление молодых талантливых режиссеров и операторов, что, в свою очередь, содействует повышению значимости телевизионного и киноискусства России.