Движение по расписанию, безопасность и автоматизация: как цифровые технологии меняют рельсовый транспорт

За трамваями следит автоматика

Общественный транспорт в больших городах сегодня – это уже не коптящие «Икарусы», заваливающиеся на один бок троллейбусы и грохочущие по кривым рельсам трамваи. Гадать, когда приедет нужный тебе автобус, тоже больше не надо – за ним можно следить онлайн через приложение. Да и сами водители больше не бегают в диспетчерские «отмечаться» по ходу маршрута. Новые технологии продолжают менять систему пассажирских перевозок, делая их еще более комфортными, безопасными, экологичными и эффективными.

Возьмем, например, трамваи, которые в ряде регионов сегодня переживают второе рождение. Российские инженеры создали систему, которая в режиме реального времени отображает транспортную обстановку, контролирует график выхода на линию, помогает расставить составы в депо на ночевку, управляет стрелками и светофорами, фиксирует все действия диспетчера. Оператор на экранах видит полную картину работы трамвайного парка: движение составов с указанием номера борта и наряда, количество выполненных рейсов. Система автоматически выравнивает интервалы между трамваями, показывая среднее, максимальное и минимальное значения. Также отображается расписание и отклонения от графика — план нагона, окончание движения и максимально допустимое отклонение. Дополнительно система предоставляет полную информацию о водителях – от их ФИО до продолжительности смен, технических перерывах и подменах.

Именно такая система управления легким рельсовым транспортом была представлена на прошедшей выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Различные уровни этой системы уже применяются у нас в Нижнем Новгороде, а также в Москве, Санкт Петербурге, Верхней Пышме, Волгограде, Липецке, Краснодаре и других городах России. Ее разработали специалисты компании ТМХ ТМ, которая является подразделением Трансмашхолдинга, отвечающим за создание интеллектуальных систем.

Система привлекла внимание не только многочисленных гостей ЦИПРа, но и представителей власти и профильных ведомств. Ознакомиться с ней на стенд ТМХ приходили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и его заместитель Сергей Кучушев, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Будущее технологического развития всей России

- За современными решениями, связанными с внедрением искусственного интеллекта, обработкой больших данных, автоматизацией и оптимизацией процессов на производствах, – будущее не только отрасли машиностроения, но и технологического развития всей страны, – рассказал «Комсомолке» заместитель генерального директора ТМХ по информационным и цифровым технологиям Анатолий Ушаков. – Мы уже 20 лет развиваем и внедряем такие технологии внутри холдинга. И если в начале это приводило к неким неудобствам для пользователя и даже провалу в управляемости, то со временем мы вышли на качественно новый уровень в нашей работе.

Среди таких решений – автоматическая система диспетчерского управления инженерными системами и энергетикой, которая отвечает за работу всего технологического комплекса – от энергоснабжения, отопления и освещения до видеонаблюдения, вентиляции и канализации. Ее важное преимущество – в возможности внедрения как целиком, так и отдельными необходимыми модулями.

Еще одна инновационная разработка – система «АПЕКС», созданная для конструкторов и технологов на основе искусственного интеллекта. Она обнаруживает, распознает и распределяет по категориям огромное количество документов, находящихся на сетевых хранилищах Трансмашхолдинга. При этом система анализирует самые разные источники – от документов в личных папках сотрудников до информации из корпоративного хранилища, куда выгружаются данные информационных систем ТМХ.

Локомотивы и электропоезда будут работать еще эффективнее

Отдельным и важным направлением стало внедрение предиктивной диагностики при обслуживании подвижного состава. Она позволяет, например, собирать бортовую телеметрию с локомотивов в офлайн и онлайн-режимах. Расшифрованная информация помогает получить информацию либо о признаках сбоях техники и их причинах, либо о нарушениях в эксплуатации. В зависимости от ситуации специалисты ТМХ дают рекомендации по ее ремонту, обслуживанию или эксплуатации.

- Главный результат этот работы – повышение так называемого коэффициента готовности к эксплуатации. Это отношение того времени, которое локомотив находится на сервисном обслуживании к общему рабочему времени. Если этот коэффициент растет, значит, наша техника работает более эффективно – все просто, - поясняет Анатолий Ушаков.

В ближайшее время к такой диагностике планируют подключать вагоны метро и электропоезда. А чуть позже, возможно, и подвижной состав в регионах, в том числе, надеемся, и в Нижнем Новгороде.