Дожди продлятся в Нижнем Новгороде ближайшие 10 дней

Нижегородцев предупредили о приходе затяжных дождей. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют, что в Нижнем Новгороде затяжные дожди продлятся около десяти дней – с конца мая до начала июня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Уже сегодня, 25 мая, столицу Приволжья накрыли сильные ливни, которые не закончатся вплоть до 26 мая.

В связи с непогодой городские дорожные и коммунальные службы переведены в усиленный режим. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что вся водооткачивающая техника уже направлена на участки, традиционно подтопляемые после интенсивных осадков. Дорожные бригады в круглосуточном режиме очищают дождеприёмные колодцы от листвы и мусора.

Как рассказал заместитель главы города Антон Максимов, по поручению мэра Юрия Шалабаева ситуация с возможными подтоплениями находится на личном контроле глав районных администраций. Специалисты управления ГОЧС и коммунальных служб ведут адресную работу, чтобы оперативно реагировать на жалобы жителей и предотвращать угрозу подтоплений.

Горожане могут сообщать о скоплении воды в свои домоуправляющие компании, ТСЖ или администрации районов.