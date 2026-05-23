ПВО отразила атаку беспилотников в Нижегородской области 23 мая

Силы противовоздушной обороны днем 23 мая отразили атаку беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Нижегородской областью. По данным Минобороны России, с 9:00 до 14:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены 42 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Беспилотники также были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Пермским краем и Крымом.

По информации телеграм-канала «Оповещение 52», в Нижегородской области беспилотники фиксировали в районе Арзамаса, Кстова, Костина и Вадского муниципального округа. Предварительно сообщается, что один БПЛА был уничтожен над Кстовом.

На фоне угрозы атаки в нижегородском аэропорту Чкалов временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Позже Росавиация сообщила об их отмене – сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Напомним, минувшей ночью аэропорт уже закрывали для обеспечения безопасности полетов.