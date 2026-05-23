ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде объединил 13 тысяч участников из 46 стран мира

Международный ИТ-форум объединил представителей крупнейших компаний России. Фото: Сайт ЦИПР

С 18 по 21 мая Нижний Новгород вновь стал центром российской цифровой индустрии. Здесь прошла XI международная конференция ЦИПР-2026, которая собрала более 13 тысяч участников из всех регионов страны и 46 государств мира. За четыре дня на площадке форума представили 185 стендов с новыми технологическими решениями, а участники подписали свыше 350 соглашений, в том числе международных. Об этом сообщили организаторы.

Главной темой форума стали цифровая трансформация экономики, развитие отечественного программного обеспечения и технологический суверенитет. В деловой программе прошло 165 дискуссий, участие в которых приняли более тысячи спикеров. На площадке работали представители федерального правительства, руководители крупнейших российских компаний и ИТ-разработчики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время пленарной сессии отметил, что ИТ-отрасль за последние шесть лет значительно усилила позиции: доля сферы в ВВП страны выросла вдвое, а объем продаж отечественных цифровых продуктов превысил 5 трлн рублей. По его словам, впервые за несколько лет начал расти и экспорт российского программного обеспечения.

На форуме обсуждали импортозамещение, ИИ и будущее российских технологий. Фото: Сайт ЦИПР

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что Нижний Новгород укрепляет статус одного из ключевых ИТ-центров России. По итогам прошлого года оборот региональных ИТ-компаний приблизился к 100 млрд рублей, а на самом ЦИПР нижегородские разработчики представили более 50 собственных решений.

На форуме показали и ряд громких технологических новинок. «Группа Астра» представила первое российское коммерческое облако на отечественных процессорах, «Ростелеком» презентовал новую стратегию развития до 2030 года, а Т-Банк провел демонстрацию контролируемой кибератаки с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, «Росатом» показал новые устройства и платформы промышленного ИИ, а РЖД объявили о внедрении отечественной спутниковой связи в поездах «Сапсан» и «Ласточка».

Отдельной частью программы стали выставка цифрового искусства, нейромарафон и фестиваль «Тех-Френдли Викенд», который завершится в Нижнем Новгороде 23 мая.