Скрывавшегося в ОАЭ бизнесмена из Сарова отдали под суд за хищение 9 млн рублей

Следствие считает, что предприниматель похитил миллионы на госконтрактах.

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя из Сарова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве при исполнении государственных и муниципальных контрактов. По версии следствия, ущерб бюджету превысил 9 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи считают, что противоправная схема действовала еще в 2022 году. По данным правоохранителей, подконтрольная бизнесмену компания закупила оборудование, которое не соответствовало проектной документации и оказалось некачественным. Кроме того, фирма отказалась оплачивать работу субподрядчика, а при строительстве дорог якобы в сотни раз завысила объем использованных материалов.

После возбуждения уголовного дела предприниматель покинул Россию и несколько лет скрывался за границей. В ноябре 2023 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. В феврале 2026 года мужчину задержали на территории Объединенных Арабских Эмиратов, а затем передали российским полицейским в аэропорту Дубая.

Сейчас все эпизоды объединены в одно производство по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предварительное следствие уже завершено, материалы направлены в суд. Если вина предпринимателя будет доказана, ему может грозить длительный срок лишения свободы.