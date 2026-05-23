900 тысяч рублей отдала мошенникам 79-летняя пенсионерка из Дзержинска

79-летняя жительница Дзержинска стала очередной жертвой телефонных мошенников – пенсионерка поверила злоумышленникам и лишилась 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам полицейских, аферисты связывались с женщиной в течение трех дней. Они представлялись сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов. Собеседники уверяли пенсионерку, что неизвестные якобы пытаются похитить ее сбережения, поэтому деньги необходимо срочно перевести на «безопасные счета».

Испуганная женщина выполнила все указания мошенников и отправила им крупную сумму. Лишь позже пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и владельцев счетов, на которые были переведены деньги.

В МВД вновь напоминают жителям региона: сотрудники банков и силовых структур никогда не требуют переводить деньги на «защищенные» или «безопасные» счета. При подобных звонках необходимо сразу прекращать разговор и самостоятельно перезванивать в банк или полицию по официальным номерам.