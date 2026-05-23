Клещи, шершни и блохи: Роспотребнадзор назвал самых опасных кровососов в Нижегородской области

Некоторые насекомые могут переносить энцефалит, боррелиоз и другие тяжелые болезни.

С наступлением теплой погоды в Нижегородской области резко возрастает активность насекомых и членистоногих, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили, что клещи, комары, шершни, слепни и даже блохи способны переносить опасные инфекции – от боррелиоза до туляремии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самыми опасными специалисты называют иксодовых клещей. Они распространены практически по всей России и встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на дачах и в скверах. Именно клещи чаще всего становятся переносчиками клещевого энцефалита и болезни Лайма. Опасность в том, что их укус практически не чувствуется, поэтому человек может долго не замечать паразита.

Не менее осторожными стоит быть и с комарами. Помимо привычного дискомфорта, эти насекомые могут переносить паразитарное заболевание дирофиляриоз и лихорадку Западного Нила. Особенно высок риск рядом с водоемами, на дачных участках и в местах с повышенной влажностью.

Шершни считаются одними из самых агрессивных насекомых сезона. Их укусы болезненны и способны вызвать тяжелую аллергическую реакцию, особенно если насекомое ужалило в шею или голову. Опасность представляют и слепни – они могут переносить туляремию и сибирскую язву.

Отдельную угрозу специалисты связывают с блохами. Несмотря на размеры, они способны быть переносчиками опасных инфекций, включая крысиный тиф и чуму. Чаще всего источником становятся бездомные животные и загрязненные подвалы.

Чтобы снизить риск укусов, нижегородцам советуют использовать репелленты, носить закрытую светлую одежду и регулярно осматривать себя после прогулок на природе.

При укусе клеща или ухудшении самочувствия после контакта с насекомыми необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.