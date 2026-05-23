Мария Гришина из Нижнего Новгорода получила медаль в Финале Кубка Федерации по фигурному катанию.

Пять дней в неделю участковая нижегородского отдела полиции Мария Гришина защищает права жителей города и помогает им в решении проблем. Но с наступлением выходных открывается другая грань этой удивительной женщины – она занимается фигурным катанием. Вернувшись в спорт полтора года назад, Мария уже участвует в соревнованиях. Так, в недавно прошедшем Финале Кубка Федерации среди взрослых-любителей нижегородка заняла первое место в категории «бронза». О том, каково вернуться в спорт во взрослом возрасте и как совмещать службу, быт, семью и фигурное катание, Мария Гришина рассказала корреспонденту «КП-Нижний Новгород».

Все начинается с мечты

Редко кто решается на риск и исполняет детскую мечту во взрослом возрасте. Зачастую за этим стоит полная жизненная трансформация: приобретение новых навыков, изменение образа жизни. Но у тех, кто все же решается на это и, несмотря на сложности, идет к мечте, потом особенным теплым светом горят глаза. Так сияют глаза и у Марии. Она смогла дважды пройти этот путь и не собирается с него сворачивать.

Все началось с мечты маленькой Маши о службе в органах полиции. Повзрослев и получив профессию инженера, девушка долго работала в строительной организации, все еще продолжая грезить о службе в МВД.

– Пришел, наверное, уже тот возраст, когда я поняла, что пора либо пробовать поступить на службу в полицию, либо смириться и работать дальше по профессии. Я решила рискнуть, – вспоминает Мария Гришина.

Близкие были немного ошарашены, но поддержали женщину в ее стремлении исполнить детскую мечту. После специальной подготовки нижегородку назначили участковым в Автозаводском районе.

Поначалу было трудно, но теперь все стало привычным делом – вооружение, получение разнарядки, обход территории и квартир, беседы с гражданами…

– Служба для меня в первую очередь – это про помощь людям, а уже потом наслаждение от того, что я поставила перед собой цель и достигла ее. Конечно, я также как и все, устаю на работе, но еще ни разу не пожалела, что рискнула и сменила сферу деятельности.

И после 30 начинать не поздно

Фигурным катанием Мария занималась еще в детстве, но это продлилось не долго, и в большой спорт нижегородка не попала. Однако любовь к этому виду спорта осталась. Начав менять свою жизнь и уйдя на службу в МВД, женщина решила не останавливаться и спустя почти 30 лет вернулась на лед.

– К конькам меня будто вернула судьба. Однажды я увидела рекламу школы фигурного катания для взрослых. Через какое-то время глаз упал на коньки, которые я надевала только зимой, и снова вспомнила про то, как каталась в детстве.

Долго Мария не думала: на работе уже сформировался определенный опыт, и появилось время для хобби. Да и когда уже однажды успешно исполнила детскую мечту, можно и повторить. Женщина позвонила по номеру из рекламы и через несколько дней уже снова стояла на льду.

– В 40 лет уже сформированы определенные привычки, распорядок дня и менять что-то сложно. На первой тренировке я еле стояла на ногах, но с коньками, как с велосипедом – один раз научившись, уже не забудешь.

Мария вернулась на лед спустя почти 30 лет.

Мария Гришина вернулась в спорт полтора года назад. За это время она уже выступила на соревнованиях в Казани, Смоленске, Москве, Владимире, Коврове и Йошкар-Оле. Пока женщина борется только за бронзу. В этой категории число элементов для программы ограничено. Но ее выступления отличаются одинарными прыжками и вращением либела. В следующем году нижегородка планирует повысить категорию и добавить в программы аксель.

Больше, чем просто спорт

Фигурное катание, к которому изначально Мария относилась как к хобби, переросло во что-то большее. Теперь это спорт с тренировками, выездами, соревнованиями. Кроме того, фигурное катание стало для женщины еще одним способом самосовершенствования и формирования характера.

– Спорт формирует характер, дисциплинирует. А это важно и в службе, и в обычной жизни. Фигурное катание учит достигать поставленных целей, не зацикливаться на внешних раздражителях и идти вперед, верить в себя.

Фигурное катание стало для Марии еще одним способом самосовершенствования и формирования характера.

Помогает спорт, как ни странно, и в семейной жизни. Выезды на соревнования стали для семьи женщины еще одним способом вместе провести время. С мужем и двумя дочками нижегородка ездит по городам, в которых открывает новые места. Соревнования стали своего рода мини-отпуском для всей семьи и, конечно, способом быть рядом и поддерживать друг друга.

Как и многие, Мария Гришина боялась начинать что-то новое или возвращаться на лед спустя почти три десятка лет. Но, рискнув, она доказала, что во взрослом возрасте, когда за плечами семья, дети и работа, можно исполнить детскую мечту и стать счастливее.

