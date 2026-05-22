Более 162 тысяч юных нижегородцев отдохнут в детских лагерях летом 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области с 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в этом сезоне откроют почти 1120 лагерей и детских оздоровительных учреждений, работающих в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Министр образования Михаил Пучков заявил, что регион уже много лет подряд входит в число лучших в России по организации летнего отдыха детей. Он подчеркнул, что это обязывает все ответственные структуры — от министерства до муниципалитетов — работать с повышенной ответственностью, чтобы не сдавать позиции и наращивать результаты.

Всего в области запланировано открытие более 840 лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием, а также 200 лагерей труда и отдыха. Кроме того, для детей начнут работу свыше 50 загородных оздоровительных, образовательных и санаторно-курортных центров, плюс еще более 20 палаточных лагерей.

Специальные комиссии во всех муниципальных образованиях уже завершили проверки готовности объектов к новому сезону. Обеспечивать кампанию будут более 25 тысяч квалифицированных кадров. Среди них — почти 6,5 тысячи воспитателей, свыше 4,5 тысячи педагогов, около 500 психологов и специалистов по сопровождению, а также более 1,1 тысячи медиков. Отдельное внимание уделили вожатскому корпусу: подготовлено почти 1,7 тысячи человек. На сегодня в регионе обучение по специальности «Вожатый» ведут пять образовательных организаций.

Как подчеркнул министр образования Михаил Пучков, один из ключевых приоритетов — доступность летнего отдыха для всех категорий детей. В этом году количество инклюзивных смен в лагерях региона вырастет на 14,5% по сравнению с прошлым годом. Если в 2025 году в области отдохнули около 6 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, то в предстоящем сезоне планируется принять уже более 7 тысяч таких детей.

Особое внимание традиционно уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, ребятам из семей участников СВО, а также детям, чьи семьи живут на подшефных Нижегородской области территориях в новых российских регионах.

Еще один приоритет – это обновление инфраструктуры детских лагерей и модернизация их материально-технической базы. К началу сезона в 23 загородных лагерях модернизировали пищеблоки, спальные корпуса и спортивные объекты за счет средств областного бюджета. Кроме того, три загородных центра получили федеральные субсидии на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и ОВЗ. Как подчеркнул министр, это позволяет региону планомерно двигаться к цели, чтобы к 2030 году все оздоровительные организации области стали полностью доступными для этой группы детей.