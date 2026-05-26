Нижегородская область в третий раз проведет международный фестиваль «Пушкин без границ» (0+). В этом году событие состоится с 5 по 7 июня в родовом имении поэта в селе Большое Болдино. Здесь Александр Пушкин провел самый плодотворный период своей жизни и написал большое количество произведений. Рассказываем подробности о фестивале искусств «Пушкин без границ» в Нижегородской области 2026: даты проведения, площадки, мероприятия, программа.

Даты проведения фестиваля «Пушкин без границ» в Нижегородской области

Фестиваль пройдет в первые летние выходные – с 5 по 7 июня. Даты проведения совпадают с празднованием Пушкинского дня России и Дня русского языка. Организаторы подготовили насыщенный график мероприятий – от неторопливых экскурсий до грандиозного гала-концерта.

Площадки фестиваля «Пушкин без границ» в Нижегородской области

Фестиваль развернется сразу на нескольких площадках музея-заповедника «Большое Болдино» в окружении природных декораций.

Центральная усадьба музея-заповедника «Болдино»

Здесь расположится главная сцена, где пройдут ключевые события: от театрализованного открытия и иммерсивных спектаклей до масштабных концертов с участием звезд оперы и эстрады. Прямо на территории усадьбы раскинется «Театральная поляна» у Вишневой аллеи, где покажут камерные постановки. В шатровой беседке развернутся ремесленные мастер-классы и поэтические встречи, а господский дом превратится в лекторий для интеллектуальных дискуссий.

Музей-усадьба А.А. Пушкина в селе Львовка

Усадьба расположена в восьми километрах от Болдино. Здесь гости смогут погрузиться в быт и литературу пушкинской эпохи. На территории пройдут анимационные экскурсии «Львовка: ожившие страницы истории» с народными хороводами. Также будут работать ландшафтные медиаинсталляции.

Музейный сквер и Дом культуры 1937 года

В сквере обустроят фудкорт с проектами нижегородских рестораторов, локальный маркет с сувенирами, фотозоны и площадки творческих мастер-классов. В самом Доме культуры пройдут кукольные спектакли и творческие встречи с писателями.

Парк Победы

В парке на улице Школьной состоится экологическая и символическая акция «Сад памяти». В ней примут участие потомки рода Пушкиных и члены Союза писателей России. В память о великом поэте все собравшиеся высадят деревья.

Программа фестиваля «Пушкин без границ» в Нижегородской области

В этом году основная концепция фестиваля – «культура участия». Это значит, что гости мероприятий превращаются из наблюдателей в непосредственных участников событий. В программе самые разнообразные мероприятия – всего более 50 событий – от театра до новых технологий.

Значительную часть фестиваля занимают иммерсивные постановки, которые будут разыграны прямо в природных ландшафтах. Зрителя вовлекают в спектакли-променады, где актёры и куклы ведут за собой по страницам пушкинской прозы.

Поражают разнообразием и музыкальные представления. Гости смогут услышать гусли и народные распевы, хоровое многоголосие и симфонические аранжировки. Легендарный ансамбль «Песняры» подарит ностальгический вечер под открытым небом, а сводный «Хор соседей» пригласит к микрофону любого желающего. Любителей высокой классики ждут оперная лаборатория при участии ГИТИСа, а финальное «Пушкин-Гала» соберёт солистов Нижегородского театра оперы и балета, русского народного оркестра и стажёров «Геликон-оперы».

Большое внимание будет уделено стихам на открытом поэтическом марафоне «Венок Пушкину». В дополнение пройдут творческие встречи с известными писателями и поэтами, а также круглые столы с участием российских и зарубежных деятелей науки и культуры.

Кроме того, для гостей фестиваля организуют различные мастер-классы. Можно будет сплести кружево, изготовить картонный цилиндр или создать книжную закладку. Школа креативных индустрий проведёт занятия по мобильной фотографии и видеосъёмке, а пленэры у Верхнего усадебного пруда позволят запечатлеть вдохновляющие виды на холсте или бумаге.

Дополнять фестиваль будут медиаинсталляции. Для самых маленьких гостей также подготовлены интерактивные игры, спектакли и образовательные программы.