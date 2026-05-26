Виной всему погода: Ученые назвали причину нашествия комаров и мошек в Нижегородской области

Ученые назвали причину нашествия комаров и мошек в Нижегородской области.

В последние недели нижегородцы заметили настоящее нашествие комаров и мошек на улицах Нижегородской области. Чем вызвана такая аномалия, рассказала доцент кафедры Биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Юлия Давыдова.

- Весна 2026 года может запомниться нижегородцам как одна из самых богатых на комаров и мошек, - уверена Юлия Давыдова. – В Нижегородской области встречается множество видов комаров, как совершенно безвредных для человека, так и несущих определенную опасность. Самые серьезные последствия могут возникнуть после встречи с малярийным комаром. Отличить малярийного комара об обычного комара-пискуна можно по позе самки во время кровососания - она задирает заднюю пару ног кверху и держит брюшко под углом к коже. А вот безвредный вид комара сидит плотно, располагая брюшко параллельно поверхности.

Впрочем, сильно волноваться нижегородцам не стоит – большая часть комаров на улицах Нижнего Новгорода вполне безвредна. Личинки комара-пискуна круглый год обитают в подвалах, а с наступлением тепла поднимаются в квартиры по вентиляционным шахтам. При этом они довольно устойчивы к любым репеллентам.

- Причиной нашествия комаров в этом году являются погодные условия, - считает Юлия Давыдова. - Снежный покров значительной толщины защитил зимующие яйца комаров от морозов, а весной он обеспечил личинок огромным количеством мелких временных водоёмов. Ранняя тёплая весна с температурами, близкими к 30 градусам Цельсия, ускорила развитие личинок — отсюда такой ранний массовый вылет двукрылых.

Еще одним фактором стала низкая активность хищников, которые обычно поедают комаров. Пока и стрекозы, и лягушки, и птицы еще не смогли повлиять на численность насекомых. Как только в июне вырастет их популяция, численность комаров и мошек постепенно сократится.

- Если говорить о массовых мерах борьбы с комарами, то они сводятся к осушению местности и подвальных помещений, - считает Юлия Давыдова. – Другими словами, нужно уничтожить места обитания личинок. А вот от применения инсектицидов лучше отказаться – они способны увеличить токсикологическую нагрузку на жителей региона и вызвать всплеск аллергии.