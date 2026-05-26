Четыре нижегородских школьника вышли в четвертьфинал «Умниц и умников». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Четыре нижегородских школьника отправятся на четвертьфинал программы «Умницы и умники», который состоится в Москве в сентябре. Таковы итоги регионального этапа олимпиады «Нижегородские умники и умницы», прошедшего в студии ГТРК «Нижний Новгород». Оценивал игру бессменный ведущий программы, профессор МГИМО Юрий Вяземский.

Всего в региональном финале участвовали девять школьников. Победительницей стала ученица гимназии № 13 Анастасия Ивагина. Главной темой регионального этапа стала «Советская детская литература в контексте российской культуры».

- Юрий Павлович Вяземский – профессор, писатель и бессменный ведущий легендарной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», символ высокого уровня образования и уважения к знаниям, - отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. - Его внимание к нашему региону – знак признания талантов Нижнего Новгорода. Рад, что сразу четыре школьника отправятся в четвертьфинал и с честью представят регион. Буду всей душой болеть за них и верю, что их знания и стремление к победе приведут к большим успехам!

Сам отбор участников региональной олимпиады проходил в три этапа. В первом туре приняли участие 143 школьника. Они писали эссе на тему «Роль детской литературы в формировании личности». Среди них жюри выбрали 27 участников, которые отправились на устное собеседование. И, наконец, в финал вышли девять нижегородских школьников. Восемь из них из Нижнего Новгорода и одна участница из Дивеевской школы.

КОНКРЕТНО

Кто отправится в Москву на четвертьфинал игры:

- Ивагина Анастасия (гимназия №13, Нижний Новгород)

- Темина Маргарита (школа №174, Нижний Новгород)

- Кочнева Алина (школа 800, Нижний Новгород);

- Кутырева Александра (гимназия №67, Нижний Новгород).