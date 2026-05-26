Для СИМ действуют те же дорожные знаки и разметка, что и для велосипедов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область оказалась в числе антилидеров по безопасности на дорогах с электросамокатами. Регион занимает четвёртое место в России по числу аварий с участием средств индивидуальной мобильности — сигвеев, моноколёс и, прежде всего, популярных электросамокатов. Сезон проката в Нижнем Новгороде стартовал 1 апреля, и всего за первый месяц зафиксировано девять ДТП с двухколёсным транспортом, в которых пострадали девять человек. А по итогам 2025 года в области произошла 181 такая авария: 189 человек получили травмы, один погиб.

Причины и последствия ДТП

- В подавляющем большинстве случаев ДТП с участием средств индивидуальной мобильности виноваты сами пользователи, - рассказала инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Мария Москаева. – Основными причинами аварий становятся нарушение правил маневрирования, езда на одном самокате двух и более человек, выезд на встречную полосу, нарушение скоростного режима.

Как правило, пользователи СИМ чаще всего ездят без шлемов Как рассказал врач травматолог-ортопед НОКБ им. Н.А. Семашко Артем Красильников, очень много повреждений лицевого скелета – выбитых зубов, переломов костей лицевого скелета.

- Обязательно нужно использовать средства защиты. Травмы лица приносят людям максимально много проблем – от выбитых зубов до шрамов, которые остаются на всю жизнь, - сказал Артем Красильников.

Куда сообщить о нарушителе

Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения пользователем прокатных самокатов, можно сообщить об этом в службу поддержки кикшеринговой компании. Для этого нужно приложить фото или видео нарушения, а также место и время его совершения. Каждый самокат имеет уникальный номер, по которому смогут найти пользователя.

- По статистике чаще всего дети и подростки ездят на самокатах по аккаунтам своих родителей. Поэтому надо доносить до родителей, что нельзя передавать детям свои учетные записи. За это предусмотрены штрафы – от 500 рублей до 100 тысяч рублей, если несоблюдение правил привело к возникновению ДТП, - рассказал пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев.

Правила для СИМ

С 2023 года в России действуют отдельные правила для пользователей электросамокатов, моноколёс и других средств индивидуальной мобильности. Максимальная скорость, которую могут развивать такие устройства, ограничена 25 километрами в час, а в пешеходных зонах двигаться можно не быстрее идущих людей. Под строгим запретом находится перевозка пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, езда без рук или в состоянии опьянения, а также буксировка любых других транспортных средств. В тёмное время суток на одежде или на самом устройстве обязательно должны быть световозвращающие элементы.

Что касается возрастных ограничений, то здесь правила тоже чётко прописаны. Дети до семи лет могут кататься только по тротуарам и пешеходным дорожкам и исключительно в сопровождении взрослых. Ребятам от 7 до 14 лет разрешено передвигаться по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам. А те, кому уже исполнилось 14 лет, могут ездить по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии - по правому краю проезжей части. Правда, для этого есть важные условия: разрешённая скорость движения автомобилей на таком участке не должна превышать 60 километров в час, а само средство индивидуальной мобильности должно быть оснащено тормозами, фарами и световозвращателями.

Для СИМ действуют те же дорожные знаки и разметка, что и для велосипедов. Их пользователи обязаны соблюдать все требования правил дорожного движения, уступать дорогу пешеходам и вести себя особенно внимательно. Соблюдение этих несложных норм помогает сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

Поставят на учет

С 1 сентября 2026 года стартует обязательная регистрация всех личных средств индивидуальной мобильности: в течение 10 дней после покупки владелец будет обязан зарегистрировать устройство и разместить на нем присвоенный ему номер. Это должно значительно снизить количество аварий с участием самокатчиков и сделать городские улицы более безопасными.