Фестиваль искусств «Человек альфа/Alfa human» (6+) стартовал в Нижнем Новгороде 20 мая. Первым мероприятием событийной программы стала оперная инсталляция «Данте. Восхождение» по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери. На один вечер Чкаловская лестница превратилась в масштабную сцену, где более чем на 500 ступенях установили 12 аллегорических зон, пройдя которые зритель должен возродиться. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии.

«Оставь сомненья всяк сюда идущий», – именно с этих строк и ковра из еловых веток начинается путешествие зрителей по аллегорическим зонам инсталляции. Пройдя через кроваво-красную арку, участникам открывается путь наверх, добраться к которому можно только преодолев страхи, сомнения и испытания для души. Усиливает величественную атмосферу барочная опера. Голоса и звуки инструментов переплетаются со световыми проекциями, красками декораций, костюмов и сюжетом «живой» картины.

Поднимаясь выше и проходя через грех уныния, обжорство, гнев, алчность зрители слышат «Позволь мне плакать» из оперы Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», «Плач нимфы» Клаудио Монтеверди, «Коль музыка есть пища для любви» Генри Пёрселла, «Смилуйся, Боже мой» Иоганна Себастьяна Баха и другие шедевры.

К последнему кругу все ярче становятся чувство холода и безысходность. На девятой ступени музыка пробирает до мурашек, а «Песня холода», в исполнении с головы до ног покрытого льдом певца, заставляет замерзнуть даже в знойный вечер.

Почти у верхней точки лестницы наступает кульминация. Тела танцовщиков вплетаются в геометрию ступеней Чкаловской лестницы, и, кажется, близок катарсис. А на вершине звучит финальный аккорд: хор Нижегородского театра оперы и балета исполняет гимн святой Хильдегарды Бингенской «О, Дух-Творец, приди» и «Аве Мария» Томаса Луиса де Виктории.

– Я искренне рад, что именно Нижний Новгород выбран местом проведения этого грандиозного фестиваля, а его открытие происходит в абсолютно знаковом для города месте – у подножия Чкаловской лестницы. Вряд ли где-то еще можно было бы так мощно воплотить творческую задумку: изобразить восхождение от мучительных метаний человеческой души к райским кущам, к совершенству – к тому, о чем мы все мечтаем. Здесь, по сути, происходит размышление о человеческой душе, о нашем опыте, о нашем отношении к искусству и культуре. Это возрождение через восхождение, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия фестиваля.

Оперная инсталляция «Данте. Восхождение» открыла музыкальную программу фестиваля, объединяющего музыку, искусство, науку и человека, как главного создателя идей, смыслов и будущего. Город станет масштабной сценой, где встретятся выдающиеся музыканты, художники, исследователи со всего мирра. Зрителей ждут музыкальные интервенции, камерные концерты, выступления симфонического оркестра и хора, а также концерт электронной музыки.

География мероприятий охватывает такие знаковые площадки города, как Пакгаузы, двор Арсенала, НГХМ, двор Усадьбы Рукавишниковых и парк 800-летия Нижнего Новгорода.

Продлится фестиваль до 31 мая.

