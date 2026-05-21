Фото: ПАО "Ростелеком"

В Нижнем Новгороде 18 мая стартовала конференция ЦИПР-2026. Мероприятие собрало крупнейшие предприятия России в сфере информационных технологий. Представители бизнеса продемонстрировали свои разработки, технологические решения, а также поделились планами на будущее.

Одной из самых заметных тем форума в этом году стала трансформация крупных технологических игроков. В частности, «Ростелеком» представил новую стратегию развития на 2026–2030 годы, в которой делает ставку не только на телеком-инфраструктуру, но и на промышленную автоматизацию, искусственный интеллект, кибербезопасность и сервисные IT-решения для бизнеса. Одна из главных целей компании – превысить один трлн рублей выручки, а главным драйвером роста станет B2B-направление.

Переход к цифровым сервисам

Президент компании Михаил Осеевский заявил, что оператор продолжит развивать инфраструктуру передачи и хранения данных, но основной акцент в новой стратегии будет сделан именно на IT-продукты и цифровые сервисы.

– Мы хотим оставаться крупнейшим телеком-оператором и считаем, что это абсолютно необходимая инфраструктура. Объём информации растёт, её нужно передавать и хранить. Но основной акцент будет сделан на развитии IT-решений, – сказал он.

По его словам, компания намерена развиваться как многоотраслевой технологический холдинг и выходить на новые рынки.

– Мы не боимся идти в новые рынки и считаем это совершенно необходимым в условиях таких высоких скоростей и технологических изменений, – добавил глава компании.

Роботизация и промышленная автоматизация

Одним из ключевых направлений новой стратегии станет промышленная автоматизация. На стенде компании на ЦИПР-2026 был представлен промышленный робот, демонстрирующий новое направление бизнеса.

В обозримом будущем российские промышленные предприятия перейдут на роботизированное и автоматизированное производство. Такая необходимость связана с ростом стоимости труда, дефицитом кадров и необходимостью повышать производительность предприятий.

Заместитель президента – председателя правления компании Валерий Ермаков отметил, что компания делает ставку не на отдельные продукты, а на комплексные решения для предприятий.

– Промышленность сегодня сталкивается с вызовом производительности труда. Это требует перехода на новый этап автоматизации, роботизации и так называемого «бесчеловечного производства». Именно эти направления должны привести к снижению себестоимости продукции, – рассказал Валерий Ермаков.

При этом важным условием является интеграция новых технологий и существующих систем. Для этих целей развивается программно-аппаратный комплекс на базе интеграционной шины OCF, которая позволяет объединять оборудование разных производителей, включая иностранные системы.

– Невозможно сразу всё выключить, поставить новое и перейти. Поэтому сегодня важен не только процесс импортозамещения, но и процесс импортосовмещения, когда гибридные системы должны продолжать работать без остановки производства, – пояснил Валерий Ермаков.

Разработка сервисов под запрос клиента

В компании также заявляют о переходе от стандартных решений к более гибкой сервисной модели. Крупный бизнес всё чаще нуждается не в отдельных продуктах, а в комплексной цифровой поддержке.

– Любой заказчик задаёт вопрос: а что дальше? Кто будет поддерживать систему? Какие будут параметры сервиса? Именно поэтому мы фокусируемся на экономике доверия: не просто поставить технологию, а стать долгосрочным партнёром, – пояснил Валерий Ермаков.

Для крупного бизнеса компания планирует развивать модель полного IT-аутсорсинга, а для малого и среднего бизнеса – упрощённые цифровые платформы с отраслевыми настройками.

Кибербезопасность – основа стратегии

По данным компании, в 2025 году на одну российскую организацию в среднем приходилось 931 кибератака. Характер угроз за последние годы существенно изменился: если раньше злоумышленники в основном пытались получить доступ к данным, то теперь их цель повлиять на рабочие процессы.

– Сегодня практически не осталось ни одного предприятия, которое так или иначе не столкнулось бы с кибератаками. Причём всё происходит очень быстро, среднее время атаки составляет около восьми секунд, – рассказал Валерий Ермаков.

По его словам, компания усиливает системы постоянного мониторинга и автоматического реагирования на угрозы, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Работа с искусственным интеллектом и инвестиции

Искусственный интеллект в компании рассматривают прежде всего как прикладной инструмент для бизнеса и промышленности.

– Мы будем заниматься решениями с использованием искусственного интеллекта, но в первую очередь – в прикладном плане, предоставляя эти сервисы нашим клиентам из разных отраслей, – рассказал Михаил Осеевский.

При этом в компании уточнили, что применение подобных технологий не рассматривается как инструмент массового сокращения персонала.

– Нет задачи кого-то уволить любой ценой. Нужно искать наиболее эффективные способы ведения бизнеса, – отметил глава «Ростелекома».

Одновременно компания продолжит инвестировать в новые технологические проекты и стартапы.

– Каждый год мы просматриваем более тысячи стартапов и компаний на разных стадиях развития. Те проекты, которые кажутся нам перспективными, мы включаем в свои бизнес-процессы, – поделился Михаил Осеевский.

Одной из ключевых тем ЦИПР-2026 в этом году стало технологическое партнёрство. Форум традиционно выступает площадкой, где компании не только представляют собственные разработки, но и обсуждают совместные проекты, обмениваются опытом и заключают соглашения о сотрудничестве.

Тему кооперации на форуме поднимают многие участники рынка. Особенно это актуально на фоне растущего спроса на комплексные цифровые решения и необходимость объединять компетенции разных игроков. В «Ростелекоме» также считают, что рынок постепенно уходит от модели разрозненных IT-продуктов к экосистемному подходу, где ключевую роль играют интеграция и совместимость технологий.

– Сегодня на рынке существует огромный запрос на кооперацию. Бизнесу нужен партнёр, который сможет консолидировать различные решения, обеспечить их надёжность и долгосрочное развитие, – сказал Валерий Ермаков.